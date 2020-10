Nahuel Pennisi le imprime sonidos nuevos al amor

05/10/2020 - 20:31 Pura Vida

Simpleza e intimidad y el virtuosismo extremo que logra con su guitarra y voz, hacen de “Universo paralelo”, la nueva balada que presentó oficialmente el cantautor Nahuel Pennisi, una canción imprescindible de escuchar. En este último adelanto de su tercer álbum que saldrá a la luz próximamente, Nahuel conquista los corazones con una composición que recorre varios matices. Con un videoclip que cuenta diferentes historias, y en donde se incluyeron distintos tipos de parejas, esta composición ya sedujo a millones de almas. En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, vía Zoom, Nahuel abrió su corazón para profundizar sobre esta historia de amor que plantea el tema y de su propia historia de amor.

“Universo paralelo”, ¿propone una interpretación de los universos múltiples del amor?

En realidad lo que propone es contar una historia de aquellos amores que quizás no son correspondidos, que a veces nos toca vivir esa situación, como una tentación o una cuestión de que el amor te va sorprendiendo; una suerte de amor platónico que siempre pasa con esto de la fantasía también. Para mí, “Universo paralelo” significa eso, que uno sabe cuál es su mundo, sabe dónde está parado, pero quizás al mismo tiempo exista otro universo paralelo. Si fuera un universo donde la persona podría vivir tranquilamente no sería un universo paralelo. Siempre tiene que haber algo más, y creo que un poco le cantamos a ese universo paralelo que aparece al mismo tiempo que uno sabe adonde está parado.

¿Qué es lo que te cautivó o te sedujo de esta balada?

Lo que me sedujo fue la música, la melodía, la instrumentación, me llamó mucho la atención la melodía linda del estribillo, que es como gloriosa, yo lo siento así como una melodía emotiva que dice muchas cosas. Y sobre todo me gustó mucho la letra, que tiene pinceladas muy lindas, como en el comienzo, cuando dice: “Compraría un palco en tu ventana para verte abrir los ojos”.

A propósito de la canción quería preguntarte parafraseando una parte de la letra, ¿cuándo cree que uno encuentra una simbiosis perfecta del amor?

Creo que uno la encuentra cuando menos la busca. Y al mismo tiempo cuando uno está bien con uno mismo. Porque si uno no está bien, si está angustiado, triste, sensible, deprimido, o como quieras llamarlo, creo que la otra persona no estaría recibiendo lo mejor de vos en ese momento, entonces la simbiosis no se puede generar. La manera para que haya una simbiosis que acompañe al sentido del amor creo que es cuando alguien está pleno y bien consigo mismo. Creo que esa es la forma en la que aparece la simbiosis y cuando se vuelve sencillo conectar con cualquier persona.

¿En qué momento de tu vida llegó el amor y en qué momento se consolidó?

En realidad el amor en lo que tiene que ver con una pareja llegó hace unos años, cuando la conocí a mi actual mujer, Maira. El amor apareció rápidamente porque es como algo que fluyó en ese momento. Cuando la conocí, los dos estábamos pasando por un buen momento personal, cada uno estaba con sus proyectos, con sus cosas, y nos encontró en la música y por eso pudimos conectar un montón. Hace mucho que no conectaba así con una persona. Se fue dando rápidamente y se fue consolidando con el tiempo. Creo que eso se va dando solo. Creo que el hecho de haber sido padres nos ayudó a ponernos en otro lugar. Ahora no sólo compartimos la pareja, que es muy bueno también, sino que tenemos un rol determinante que es la paternidad, y eso nos hace ponernos en otros lugar. Creo que todo vino para enseñarnos, más aún y sobre todo para compartir el amor en distintas facetas. El amor de padres y el de pareja que es lo que nos sostiene actualmente.

“Ojalá que el disco pueda sonar homogéneo y que la gente lo disfrute”

¿Cuál será el concepto musical de tu nuevo disco?

Va a ser variado porque tiene dos vertientes. La primera es más de esto que propone “Universo paralelo”, una música más moderna, un poco más latina con un sonido distinto, pero que mantiene mi impronta. Sobre todo disfruto este tiempo, esta forma de hacer música. Y después está la otra vertiente, más popular. Creo que no me puedo despegar de eso, porque es mi cable a tierra, lo que más me emociona. Me gusta hacer una propuesta genuina en la que ponemos un poco las dos cosas: lo fresco, lo nuevo y el folclore que me significa tanto la música popular argentina. Ojalá que el disco pueda sonar homogéneo y que la gente lo pueda disfrutar.

¿Qué rescatas de todo tu camino con cada uno de tus discos?

“Primavera” me abrió muchas puertas, me dio a conocer a la industria, a los medios, y la verdad es que estoy muy contento con el camino que estoy viviendo con los discos. “Primavera” fue un disco con el que me presentaba, contaba quién era, qué me gusta, qué me emociona de la música. El segundo álbum fue más amplio, internacional, pensado en abrir el espectro, proyectar el afuera, pero sin perder lo genuino. Tiene canciones muy lindas, emotivas, que la gente utilizaba para distintos eventos. Los discos me dieron un montón de herramientas. Espero que con este último pueda seguir completando este camino de crecimiento.

La pandemia frenó la salida de su disco, pero no la creación

¿Cómo fue la experiencia de grabar el videoclip de “Universo paralelo” en Tucumán, adonde estás viviendo?

Fue una linda experiencia porque estuvimos trabajando con gente muy buena, muy buena onda. Fue un desafío porque la directora es Agustina Tafet, la misma de “Vuelve”, el tema anterior. Ella es de Buenos Aires, entonces tuvo que hacer una megaproducción porque cada uno trabajó a distancia, desde diferentes lugares. Algunas parejas grabaron en Buenos Aires, nosotros en Villa Nogués y Cadillal. Fue una linda experiencia porque en ese momento en Buenos Aires no se podía grabar, así que si hubiéramos estado en Buenos Aires, no iba a poder hacer este video. Se vio un lindo paisaje y nos dio la oportunidad de describir la canción a través de un video donde aparece el amanecer, el atardecer, la naturaleza. Estoy muy contento de que Tucumán me haya abierto las puertas no solo a nivel familiar sino también artístico. Eso me pone muy contento.

¿Qué expectativas tienes en relación al lanzamiento de esta nueva canción?

La expectativa es la de siempre. Tratar de que la gente se vaya encontrando con la propuesta, la nueva canción, tratar de contarles qué significa este tema, porqué lo grabamos y un poco también adelantando lo que será el nuevo disco. Nos pone contento estar cada vez más cerca. Teníamos ganas de sacarlo antes, pero la pandemia hizo que fuera cambiando los planes permanentemente. Dependemos de que la pandemia nos dé lugar a hacer música. Yo creo que la gente necesita escuchar cosas nuevas, vincularse con canciones, porque de alguna forma es como socializar, distraerse de lo que está pasando.

“Los hijos no son nuestra propiedad, vinieron a través de nosotros”

¿Cómo atraviesas la paternidad con Mateo?

Me siento súper pleno con Mateo. La verdad que me emociona mucho cada vez que tengo la posibilidad de interactuar con él, que lo veo crecer y hacer algo nuevo, me llena de orgullo y alegría. Yo creo que un hijo es un pedacito de uno. Mateo es un pedacito mío y al mismo tiempo es una responsabilidad enseñarle cosas, aprender también con él y sobre todo tratar de darle lo mejor, sabiendo que cuando sea grande no va a ser de nuestra propiedad, porque los hijos no son nuestra propiedad, sino que han venido al mundo a través de nosotros. Lo importante es acompañarlo, marcarle el camino, pero sabiendo que él tomará después sus propias decisiones. Aprovecho este momento con él porque creo que es cuando más me necesita.