Treinta años después, Francis Ford Coppola reestrenará una de sus obras maestras sobre la mafia, “El Padrino III” con un nuevo principio y final

06/10/2020 - 12:43 Camerino

"El Padrino III", cierre de la famosa saga creada por el escritor Mario Puzo y el director Francis Ford Coppola, celebrará el 30º aniversario de su estreno con una versión restaurada por su realizador, que presentará cambios en el principio y el final de la historia.

La cinta, que se titulará "The Godfather. Coda: The Death of Michael Corleone", se proyectará en salas de cine en diciembre y luego estará disponible en DVD y plataformas digitales, anunció la compañía Paraumont Pictures, según consignan portales de Hollywood.

La nueva versión llevará por título: ‘Mario Puzo’s The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone’, tendrá un estreno limitado en cines en diciembre -justo para celebrar los 30 años del estreno de la película-, para luego pasar a plataformas de streaming.

“Para esta versión del final, he creado un nuevo principio y desenlace, y he reorganizado algunas escenas, planos, y fragmentos musicales. Para mí, con estos cambios, y este metraje y sonido restaurado, es una conclusión más adecuada”, comentó Francis Ford Coppola en un comunicado sobre el reestreno.

Según lo informado hasta el momento, el director decidió reorganizar algunas secuencias, tomas y pistas musicales, con el aval de la compañía.

"El Padrino III" se estrenó en 1990, 16 años después de la primera entrega, y contó con Al Pacino en el protagónico rol de Michael Corleone.

El elenco contó también con Andy García, Sofia Coppola, Joe Mantegna, Bridget Fonda y George Hamilton, entre otros.