“Riviera”, la serie hace foco en el mundo del poder y que le abrió la puerta internacional a Corrado

¿Cómo te sentó haber interpretado a prácticamente un villano?

Siempre es mejor para un actor interpretar un personaje que tenga muchas aristas, que no sea monocorde y que en lo posible sea tridimensional. Este Víctor Alsina Suárez es tridimensional, tiene luz y oscuridad, es poderoso y transmite temor, da miedo a la persona que está con él. Pero no es el típico malo, lo ves y es un encantador. Es un tipo que es un gran defensor de su familia, es un “tigre” y para él no hay nada más importante que su familia, pero cuando se pone el traje de Jefe de Gobierno es un tipo temible.

¿Cuánto crees que Riviera aportará al ciudadano común para entender ese lado oscuro que tiene la política? ¿o es simplemente ficción?

Es una ficción, pero como tal vale la pena porque es una forma de conocer un costado de cómo se maneja este mundo de la política y el poder y los negociados. No es que vamos a ver una biopic, o un documental sobre un jefe de gobierno, vamos a ver cómo se ensambla la política encarnada por mi personaje con el mundo de los negocios y del poder. Es atractivo ver ese ensamble de lo público y lo privado. Yo creo que el espectador dirá ¡ah,mirá esto también sucede en este mundo! Igual creo que la realidad supera a la ficción.

¿Se filmó antes de la pandemia?

Terminamos una semana antes de que se cerrara todo. Aquí se filmó desde diciembre a mediados de marzo. Se terminó de grabar esta tercera temporada antes de que se decretara el aislamiento, y digo por suerte porque imaginate lo que hubiera sido tener que parar la serie hasta no saber cuándo. Ya estaba pasando en Europa y mirar a Europa era mirar al futuro. Pero terminamos una semana antes y todos se pudieron volver a sus países en los últimos vuelos.

¿Se abre una ventana hacia otros trabajos internacionales y en las grandes ligas, usando un término futbolístico?

Es una puerta que se abrió y pude hacer mi trabajo. Pero ya sabes cómo es esto. Nadie tiene asegurado nada. Es mejor haberla abierto y haber podido jugar ese partido. Yo siempre digo que soy muy feliz trabajando en lo que me gusta y me da igual si juego en Barcelona o en Sacachispas, con todo respeto a ambos equipos. Yo me siento feliz como actor de trabajar en lo que me gusta, estar en este medio con el que soñé desde chiquito. Por lo pronto, es algo más para mostrar de lo que puedo hacer. Pero sin ninguna duda es una gran oportunidad.

“Este año se arregla el mundo”, la película de antes de la pandemia

En un año en el que la pandemia ha frenado muchos proyectos, más allá de la serie inglesa “Riviera”, Gabriel Corrado estrenará “Este año se arregla el mundo”, la película protagonizada por Leonardo Sbaraglia, en la cual tiene una participación

“Este año se arregla el mundo, qué buen título para este momento. Durante el rodaje de ‘Riviera’ me llamaron para hacer una participación en la película de Ariel Winograd. Y viste que el cine para los actores es como la Fórmula Uno, y me gustó mucho que me llamara un director como él, además de poder trabajar con Leo Sbaraglia que es un amigo y tiene una carrera increíble. Yo no hice mucho cine y esto me da la posibilidad de seguir creciendo, para mí representa crecer en mi profesión.

Teniendo en cuenta que tienes tu productora, ¿qué proyectos hay?

Aproveché esta pandemia para dedicarme a la creatividad que es lo más económico y es lo único que se puede hacer porque rodar no se puede. Hemos desarrollado proyectos de manera remota con guionistas amigos. Presentamos proyectos en Telefé, en España, llevan su tiempo, pero me alegra que de a poco se vayan solidificando.