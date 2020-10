MasterChef empezará a despedir a los famosos

09/10/2020 - 20:17 Pura Vida

“Jesús” pudo dejar anoche con tranquilidad su lugar en la grilla de Telefé porque el rating que ayudó a conquistar en el prime time está siendo dignamente sostenido desde el lunes pasado por MasterChef Celebrity, el reality gastronómico que logró imponerse a la hora de las preferencias televisivas de millones de espectadores, y que en Santiago del Estero se ve a través de la pantalla de Canal 7.

Con la conducción de Santiago del Moro, las devoluciones del jurado integrado por Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular, y la participación de 16 famosos, se viene la primera gala de eliminación con la que MasterChef se medirá el domingo contra el programa de Jorge Lanata.

Tras lograr ser salvada por el jurado, el jueves pasado gracias a una cuidada preparación del carpaccio, con las indicaciones de la chef invitada, Dolly Yrigoyen, la ex de Diego Maradona, Claudia Villafañe logró sumarse a Vicky Xipolitakis y Boy Olmi, quienes no tendrán que preocuparse por su continuidad en el ciclo. El resto se medirá en la noche de la eliminación.

Voces contra Vicky

Y mientras se cocina el broche de oro de la primera ronda, ya hay voces que apuntan contra Vicky Xipolitakis, quien gracias a la cocción a punto de un lomo de cerdo, envuelto en brócoli, se convirtió en la primera participante en obtener la medalla dorada del certamen que le da ciertos beneficios, aún no detallados.

La primera en alzar la voz contra su compañera fue Analía Franchín. “A Xipolitakis la vuelven a salvar, parece que la salvan desde que empezó. Capaz, si me vengo con un vestido de tull me perdonan más, qué sé yo, no sé...”, dijo la expanelista en referencia al look despampanante con el que debutó “la Griega”.

Por su parte, Sofia Pachano lanzó un filoso comentario mientras compartía una nota con Leticia Siciliani, su compañera en MasterChef. “Obvio que hay coronita, que hay favoritos. Sí, ¿o no?”, preguntó con sonrisa pícara mientras Flor Vigna levantaba impresiones de los participantes para MasterChef a la Carta, el envío que sale a través de las redes sociales.

Y Vicky no sólo está bajo la lupa de sus compañeros sino también de los programas dedicados al mundo del espectáculo, como el que conduce Jorge Rial adonde Rodrigo Lussich cuestionó que no se muestre a los famosos cocinando, sino sólo el backstage o sus declaraciones. Y apuntó especialmente al hecho de que Vicky se consagre con un plato que no se la vio preparar.

“Hablan, se quejan, pero nunca vemos cuando cocinan”.

“Nadie duda de que Vicky pueda cocinar bien, lo bueno sería que lo muestren. Estamos en condiciones de solicitarle a la producción de tan buen programa que muestren un poquito cómo cocinan los famosos, porque, la verdad, hacen un backstage, hablan, se quejan, el jurado putea, el pelado (Germán Martitegui) maltrata, pero nunca vemos cuando cocinan. Y si de alguien no vemos nada cuando cocina es de Vicky Xipolitakis. Lo único que vimos son esas mínimas imágenes y después cuando hizo una compota de manzana”, disparó el panelista, sentando su personal postura.

Mientras tanto, Germán Martitegui, uno de los jurados, explicó el motivo del favoritismo: “Creo que el mensaje es súper lindo. Alguien que, por su aspecto, por lo que hace o por sus declaraciones o por el tipo de fama que tiene crees que no va a poder hacer algo, y finalmente siento que nos puso la tapa a todos con nuestros prejuicios y está demostrando que cocina muy bien”.