Adriana Varela llevará el tango “de casa al mundo”

Adriana “La Gata” Varela llegará a los hogares de todo el mundo con su streaming tanguero, previsto para el sábado 17 de octubre, a las 22. Antes habló con EL LIBERAL.

¿Cómo atraviesa esta pandemia?

Como puedo, como hacemos todos los que de alguna manera tenemos responsabilidad para cuidarnos y cuidar al otro. Yo particularmente estoy mucho en casa, no salgo, salvo a comprar al supermercado y nada más. Y la estoy pasando a nivel emocional con días buenos y malos, y preocupada por lo que está pasando.

Los artistas se han tenido que adaptar al streaming ante la imposibilidad de realizar shows presenciales...

Por un lado siento una gran alegría de comunicarme con el público porque lo extraño. Y después, obviamente, no es lo mismo que estar en presencia de la gente, con la gente, ya que yo manejo una comunicación muy simétrica con el público. Pero en este caso, hice un ejercicio de atravesar un poco esa pantalla que nos divide y con la interpretación yo siento que va a llegar como yo quiero.

¿Con qué repertorio va a deleitar al público?

Como también está abierto al exterior, el repertorio será clásico, con temas que yo canto, que me gustan, que incluyo en mis vivos, así que serán todos tangos muy fuertes.

¿Qué significa ponerle su voz a tangos inolvidables de Gardel, Cadícamo, Homero Manzi, Aníbal Troilo y Cacho Castaña?

Yo elijo particularmente cada tango, y a mí me convoca la letra, el concepto, el mensaje. Si eso me captura y si me gusta la música de cada tango que acompaña esa letra, ¡es bingo!, es mío, lo tomo como parte de mi repertorio. Homero Manzi es para mí el número uno; Cadícamo ha sido amigo mío, yo los elijo por lo conceptual y por el peso poético de la letra.