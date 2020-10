El bailarín de tangos, Marcos Ayala, presentará por streaming un espectáculo que aborda las dualidades del ser humano, mundos opuestos, luz y sombra, verdad y mentira, ingenuidad y astucia

11/10/2020 - 10:40 Camerino

El viernes 23 de octubre, a las 21.30, el bailarín y coreógrafo argentino Marcos Ayala presentará “Tango in the Shadows”, un espectáculo que convoca a una experiencia de absoluta comunión con la danza y la música rioplatense.

Mundos opuestos, luz y sombra, verdad y mentira, ingenuidad y astucia. El universo de dos seres que, como un destello de luz se encuentra y se ponen a prueba a sí mismos, entregándose quizás, hasta el borde de sus propios límites. Sentimiento puro que impulsa a ser parte de algo nuevo y maravilloso.

Te recomendamos: Espectáculos y eventos especiales en todo el país por los 200 años de la independencia

“Tango in the Shadows” convoca a una experiencia de absoluta comunión con la música rioplatense abordando sentimientos que son parte sustancial del tango, moviéndose entre la luz y la oscuridad. Con esta presentación especial vía streaming, Ayala llevará adelante una vez más y para el mundo su obra “Tango in the Shadows”. Un espectáculo que aborda las dualidades del ser humano.

Marcos Ayala es sin dudas en la actualidad y según la crítica especializada, uno de los bailarines y coreógrafos, más representativos que tiene el país, un espíritu creativo e inquieto en constante búsqueda artística, cómo acertadamente lo tildara la revista Caras recientemente “Referente mundial del Tango” revista CARAS (2020). http://marcosayalatango.com/.

“No me sorprende el furor que existe por el tango en todas partes del mundo. Es un baile que nace de la improvisación y de la creatividad. Mientras se mantenga la esencia todo lo demás es tango”, apuntó Ayala.

Su espíritu creador y emprendedor lo motivó a formar su propia compañía para así poder plasmar en ella sus inquietudes coreográficas e ir desarrollando de a poco el perfil de espectáculo que deseaba brindarle al público eligiendo por sí mismo los bailarines y músicos que lo acompañarían en esta empresa. En el 2015 la Asociación de Cronistas del Espectáculos de Nueva York le otorga dos premios, los máximos galardones de esa Institución; “LATIN ACE AWARDS 2015 a la Trayectoria profesional” y “LATIN ACE AWARDS 2015 al mejor Espectáculo Internacional.

A partir de ese momento su visión como Coreógrafo y Director de su propia compañía marcó el rumbo de sus pasos adquiriendo sus trabajos un sello característico propio y exquisito en términos artísticos que lo diferencia notablemente del resto. Sus nuevas producciones “Tango Buenos Aires” (2016), “Tango in the Shadows” (2017), “Astor Tango” (2019) recorren los teatros del mundo conquistando año tras año nuevos escenarios y donde los más diversos públicos aplauden de pie largamente sus presentaciones.