Lynch dará otro show tras la pelea con Sosa

12/10/2020 - 20:52 Pura Vida

Valeria Lynch realizará el próximo domingo su segunda presentación por streaming, pero esta vez y a tono con el carácter de “Imparable” con el que titula al show, lo hará con su banda completa y sumando a su pareja, el líder de Attaque 77, Mariano Martínez.

“Considero que la exposición mediática es un poco el precio que las figuras que somos públicas, queridas y populares tenemos que pagar. Pero también considero que la gente que me sigue y me quiere, me conoce muy bien y no necesita de todo eso para sostener un vínculo”, dijo Lynch a Télam.

En ese sentido, la popular cantante asegura que “con mi público me comunico a través de mis canciones, de mi música. Mis fans son muy respetuosos con mi vida personal, me conocen mucho y saben cómo soy. Todo lo demás, forma parte del combo en el que los artistas nos tenemos que manejar. Hay que ser muy hábil para no caer en el barro de los que te provocan...A veces lo logro”, en referencia a la pelea con Patricia Sosa, quien en los distintos programas que visitó aseguró que Lynch la había decepcionado.

La artista, de 68 años, se presentará el 18 desde las 21 a través de Argentina Show Live, y vuelve a apostar al streaming al margen de los desperfectos técnicos de su primera experiencia.

“Mi primer show fue excelente artísticamente hablando, pero hubieron desperfectos técnicos que básicamente tuvieron que ver con que la plataforma no estaba preparada para tanta gente conectándose a la vez y colapsó. En cuanto al concepto de streaming creo que es un muy buen formato que llegó para quedarse, por lo menos, por un largo rato y que tiene muchas ventajas: con un solo pase ve el show toda la familia, todos están en primera fila, el ticket es muy económico y llegás al mundo entero”. l