VIDEO | EL LIBERAL, en una entrevista a la narradora visual chilena Tamara Merino, te cuenta cómo es vivir bajo tierra, trabajo por el que fue premiada por National Geographic

14/10/2020 - 11:17 Camerino

Más de sesenta millones de personas habitan en cuevas y con todas las comodidades del mundo moderno, internet incluido, pero en conexión con la naturaleza. Quien reveló estos detalles fue Tamara Merino, narradora audiovisual chilena que, desde 2016, centró su trabajo en los problemas humanos, socioculturales y la identidad de comunidades subterráneas que viven en cavernas en Coober Pedy (Australia), Andalucía (España) y Utah (EE.UU.). Por sus investigaciones en estos sitios, recibió el premio de National Geographic Emerging Explorers 2020. Antes de partir hacia África y Asia para documentar la existencia de otros recintos subterráneos, Tamara, vía Zoom, habló con EL LIBERAL.

Tamara Merino dijo que siente que “estas cuevas se convierten como en un útero, como en este albergar del nuevo la manera tradicional que habitábamos los seres humanos el mundo, pero con mucha más conexión con el medio ambiente, más respeto hacia los animales y a la tierra. Esto es volver a tus raíces, es volver a reconectarse y ser más conscientes del impacto que estamos creando en el planeta”.

Estas comunidades son sustentables porque cuenta con paneles solares con los que, con la naturaleza, obtienen electricidad e internet y WiFi para todos. Además, tiene agua potable y un pozo que llega a todas las familias, incluso posee su propio huerto y sus animales.

¿QUIÉN ES TAMARA MERINO?

Tamara Merino es una fotógrafa documental y narradora visual chilena cuyo trabajo se centra en problemas humanos y socioculturales, la identidad y las comunidades subterráneas. Su trabajo ha sido presentado en múltiples publicaciones impresas y en línea, como National Geographic, The New York Times, Washington Post y Der Spiegel, entre muchas otras. Merino participó en la Clase Magistral Latinoamericana Joop Swart (Joop Swart Latin America Masterclass) de World Press Photo y en la revisión de cartera fotográfica de The New York Times. Otros de sus honores incluyen haber recibido el premio Inge Morath de la Magnum Foundation, ser parte del Programa de Talento Global 6x6 (6x6 Global Talent Program) de World Press Photo y haber sido incluida en la lista de “30 fotógrafas de menos de 30” (“30 Under 30/Women Photographers”) de ARTPIL. También recibió el premio del Chris Hondros Fund y el premio de jóvenes líderes de El Mercurio. Merino fue incluida en la lista de “30 fotógrafos nuevos y emergentes en la mira” (“30: New and Emerging Photographers to Watch”) de PDN y es becaria de la International Women’s Media Foundation. Sus fotografías han sido exhibidas en Photoville, en Nueva York; en el Bronx Documentary Center, en Nueva York; en el Festival de Fotografía de Rangún (Yangon Photo Festival), en Rangún; en la Bergen Gallery, en Nueva Jersey; en el Festival de Fotografía Lumix, en Alemania; en Foto Prensa, en Chile; en el Festival de Fotografía de Maciel, en Argentina; y por World Press Photo en los Estados Unidos, Alemania y Birmania. Merino también dicta talleres de narración y fotografía documental en diferentes países, incluso para National Geographic Learning.