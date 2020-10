Los famosos pelean para seguir en MasterChef

14/10/2020 - 20:42 Pura Vida

MasterChef Celebrity arrasa contra la competencia en materia de rating, mientras continuará despidiendo a los famosos que no logren conformar al exigente jurado de la cocina integrado por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, el más temido de los tres.

Esta noche, los 7 que más complicaciones demostraron a la hora de preparar los platos que les tocó en el desafío de principio de la semana se medirán para intentar ser salvados por los jueces del certamen. Roberto Moldavsky, Iliana Calabró, “El Polaco”, Sofía Pachano, Rocío Marengo, Analía Franchín y “Fede” Bal están obligados a darlo todo si no quieren ir a la gala de eliminación del próximo domingo. Y en el equipo de “los peores de la semana”, Moldavsky es el más complicado. No logra mostrar ningún avance, y su relación con Martitegui continúa tensa.

En la noche del lunes, a pesar de de que el bife que cocinó estaba a punto, las críticas fueron hacia la ensalada de papa y huevo; y como trabajó en dupla con Iliana Calabró, quien se lució con los canelones, su bajo puntaje terminó acarreando a la actriz a la gala de esta noche, previa a la eliminación.

“Hay tres cosas que odio de esta ensalada: que la chaucha esté pasada y sin color, que la papa esté toda rota y que el huevo se separe de la yema”, le recriminó “el pelado” Germán Martitegui a Moldavsky, quien había tenido un percance con la mayonesa mientras preparaba su plato.

Cansado de que sea cuestionado a cada momento, Moldavsky respondió con mucha ironía: “Ah bueno, amigo, avisame y le pongo pegamento. Yo nunca he visto una situación en que la yema y la clara digan: "Sigamos juntas porque a Germán le molesta".

Después aseguró que él viene a aportar humor al certamen, y que cree que el jurado solo ve lo malo de sus platos. “Dejaron a un costado la carne, que estaba bien, y se la agarraron con la ensalada. Estoy dando todo, por ahí ellos creen que estoy de joda. Tengo buen humor, me gusta pasarla bien, tengo ese ‘defecto’. La realidad es que estamos cocinando, no estamos buscando una vacuna”, remarcó.

El caso de Rocío Marengo es más llamativo. Viene de ser finalista en el certamen similar de Chile, y su última preparación fue un pollo “crudo”. Algo similar le sucedió a Analía Franchín, quien no logró la cocción del conejo, animal que nunca había preparado. Y fue la panelista quien cuestionó el hecho de que otros participantes que tampoco lograron sus platos hayan sido salvados en la emisión de la cual ella participó. Si bien no dio nombres, todos apuntan a Fabio “el Mono”, de Kapanga, quien hizo una tortilla de papas, que no convenció, y unas milanesas. Sin embargo, se le permitió “subir al balcón”, el lugar asignado para quienes van cumpliendo los objetivos del programa.

Si bien “El Polaco” rellenó unas pechugas de pollo de una manera que fue elogiada por el jurado, la performance de su compañera Sofía Pachano, quien tuvo que pedir harina prestada para hacer una mini torta, terminó llevándolo a la instancia en la que se juegan la salvación del jurado.