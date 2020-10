El boom “Emily in Paris” ya prepara segunda entrega

15/10/2020 - 20:45 Pura Vida

Mientras el mundo está atravesando por una pandemia de coronavirus que mantiene a millones de habitantes aislados y sin posibilidad de dejar sus ciudades, Netflix estrenó la serie “Emily in Paris”, que permite a los espectadores viajar por los lugares más emblemáticos de la capital francesa, sin necesidad de moverse de sus casas, y acompañar a una joven norteamericana que trabaja como ejecutiva de marketing, pero termina mutando en influencer y sabe cómo aportar glamour a la vida.

La serie está protagonizada por Lily Collins, la hija de Phil Collins, quien nunca pensó que esta ficción, que tendrá su segunda temporada, le iba a significar tanta exposición mediática, y que incluso la iba a hacer parte de una polémica en torno a la mirada que los guionistas le imprimieron a la serie, la cual hace foco en la arrogancia de los franceses, despertando y las críticas de los parisinos.

Al margen de las quejas, la ficción de solo 10 capítulos logró captar al público con escenarios que deslumbran, un guardarropa semejante al que usaba Sarah Jéssica Parker en Sex & The City, porque precisamente comparten el mismo productor, y el guiño a la moda y al mundo de los influencers a través de las redes sociales, un espacio virtual cuyo uso se incrementó a partir de la pandemia.

Para quienes no vieron la serie aún, trata sobre Emily (Collins), quien vive en Chicago y trabaja como ejecutiva de marketing en una empresa muy importante. Cuando ésta se fusiona con una marca de lujo francesa, el personaje interpretado por Lily Collins recibe una oferta para hacerse cargo de la estrategia de redes sociales de la firma desde París. Sin dudarlo, hace las maletas y comienza una nueva vida en una ciudad que le depara otras experiencias, amistades y romances.

Si bien no hay fecha oficial para el estreno de la segunda temporada, Darren Star, creador y productor de la serie, adelantó en una entrevista con “O Magazine”, que “Emily estará más integrada en la ciudad, será una residente más. Eso le hará poner los pies sobre la tierra. Construirá una vida allí”.

Por su parte, Lily Collins confesó a Vanity Fair que: “Nada me encantaría más que poder volver a París... Hubo tantas situaciones en las que pensamos, ‘Está bien, escribe eso. Eso va a suceder en la segunda temporada’”, contó.

Y agregó: “Además, hubo muchas experiencias en las que pensamos: ‘¿Emily va al extranjero? ¿Crees que Emily toma el Eurostar y se va a Bélgica o se va a Londres?’ Eso sería muy divertido... Yo digo, ‘Darren, hay tantas oportunidades para viajar internacionalmente cuando estás aquí’”.

Lily está viviendo además un gran presente personal, ya que se comprometió con el actor Charlie McDowell y logró superar en el pasado una dura lucha contra la anorexia, la cual la relató en un libro y luego pudo ponerle el cuerpo a una historia similara la suya en la película “Hasta los huesos” que protagonizó junto a Keanue Reeves. Para aquel filme de 2017, Lily debió bajar de peso para parecerse a la protagonista de la historia. Sin embargo, ese descenso obligado por la ficción fue acompañado por una nutricionista. Ya nada tenía que ver con su trastorno alimenticio.

Una argentina forma parte del éxito

La actriz franco argentina Anais Weill (la rubia de la foto) había audicionado para darle vida a una bloguera española en la exitosa serie “Emily in Paris”, pero finalmente terminó interpretando a una joven con la que se encuentra el personaje de Lily Collins en su primera fiesta en la ciudad francesa, y con la que intenta mantener una conversación, hasta que llega otra invitada más convocante, en la piel de Ashley Park.

“Los norteamericanos hicieron ruido en todo París. Todo el mundo hablaba de este rodaje, filmaron en los lugares más lindos y emblemáticos de la ciudad, cortaban las calles, había 100 personas en el set. Fue una experiencia increíble”, recordó Anais, en una entrevista con Teleshow, sobre este proyecto que ya la hace pensar en que nuevas puertas se abrirán para su carrera.

Además de participar en la serie, durante los días de rodaje la actriz se convirtió en la consejera turística del elenco.

Para Lily Collins, la vida no fue color de rosas

Lily Collins, la actriz que hoy protagoniza el gran éxito de Netflix, “Emily in Paris” confesó que hasta los 16 años debió luchar contra la anorexia, experiencia que en 2017 relató en un libro titulado “Sin filtros, sin vergüenza, sin arrepentimiento. Sólo yo”, y que sumado a eso no tuvo una buena relación con su famoso padre, el cantante Phil Collins. “Te perdono por no haber estado siempre que te he necesitado y por no ser el padre que esperaba. Te perdono los errores que has cometido. Y aunque parezca que es muy tarde, no lo es. Aún hay mucho tiempo para seguir adelante”, le dedicó al músico, según lo reflejó Clarín.

Sobre la revelación de sus problemas con la alimentación contó: “Dediqué un capítulo entero de mi libro a mi experiencia y una semana después recibí el guión de la película (Hasta los huesos). Fue como si el universo pusiera las cosas en mi camino para ayudarme a enfrentarlo”, comentó la actriz en sus redes sociales en aquel momento. Interpretó a una joven con un serio trastorno de anorexia. Para ella fue contribuir a que en las familias se pudiera hablar del tema. A los 31 años, Lily se siente con mayor madurez para enfrentar nuevos desafíos.