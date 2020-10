Ángela Torres, “Niña de fuego” urbana

17/10/2020 - 21:29 Pura Vida

La cantante y actriz Ángela Torres prepara el lanzamiento de su primer EP para fin de año con el lanzamiento de singles que la muestran más cerca de un sonido urbano.

La protagonista de la serie “Simona” (2018) comenzó a publicar canciones desde 2017 y pasó por varios estilos hasta que un viaje durante el verano 2019-2020 a España la llevó a reunirse con el afamado productor Alizzz, quien compuso para Rosalía, Becky G, y Lola Índigo, entre otros, según contó a Télam.

En ese camino, la hija de los actores Gloria Carrá y Marcelo Torres, cambió su estilo hacia uno más urbano y creó un personaje llamado “La niña de fuego”, que le dará el nombre a su EP próximo a salir.

¿Qué cambió de los singles que salieron en el 2019?

Todo, la verdad. En ese momento estaba en pleno proceso de armar el disco este y estaba un poco perdida, estaba buscando inspiración por todos lados. Algo muy importante fue mi viaje a España a grabar con Alizzz, que es el productor de las canciones que hicimos, y con Ibere, que fue el otro productor. Allá un poco que me redescubrí y arrancamos un camino con mucha más fuerza. Soy otra persona desde que sucedió, la verdad, porque fue reencontrarme conmigo.

¿Por dónde venía esa veta que se escucha en estas canciones más urbanas?

En realidad no fue tanto la búsqueda, fue algo que surgió genuinamente. Alizzz en España suele hacer bastantes reguetoncitos, entonces el primer día que nos encontramos hicimos “Aló”, que es esta canción que salió para menear suavecito, y después seguimos haciendo canciones.

¿Qué encontraste en común con Alizzz?

Más que nada fue muy buena la presencia de él porque además de que como productor me resultó muy inspirador, me trajo un montón de artistas que son súper “under”. A él le gustan banditas francesas, cosas que él escucha. También fue muy flashero porque ni bien nos encontramos nos pusimos a hablar de Louta, que él lo conocía, que no es tan normal allá, y conectamos por ese lado porque tengo un vínculo. Después Jaime terminó participando en una canción que habla del encuentro de él, que hablábamos de él.

¿En las letras de las canciones del EP qué temas quisiste tratar?

La canción que voy a sacar pronto es bastante genuina y habla de mi vida y de mi “mood” de vida, de la energía que tengo día a día y la forma de moverme. Después hablo de amor, en una hablo de drogas... Son canciones muy genuinas y que me salen muy del corazón.

Estás muy vinculada a los colectivos feministas. ¿Ese lado tuyo se metió en las canciones?

No, no quiero forzarlo, quiero que eso salga naturalmente cuando encuentre las palabras. Son temas muy importantes, tiene que salirme del corazón contar eso. Es muy triste lo que está pasando, pero para verle el lado positivo estamos las mujeres muy unidas, muy hermanadas, queriendo transformar toda esta realidad. l