“Alguien tiene que morir”, lo nuevo de Manolo Caro

17/10/2020 - 21:30 Pura Vida

El cineasta mexicano Manolo Caro, reconocido por la hilarante serie “La Casa de las Flores”, se prueba en el drama con la miniserie “Alguien tiene que morir”, que retrata la violenta y represiva sociedad conservadora española durante el franquismo de los 50 con la que propone revisitar la historia “para no repetirla”.

Ya disponible en la plataforma de Netflix y compuesta por tres episodios, la miniserie cuenta con un elenco de lujo encabezado por Carmen Maura, Ernesto Alterio y la mexicana Cecilia Suárez.

Ambientada en 1954, la trama inicia cuando Gregorio (Alterio) y Mina (Suárez) le piden a su hijo Gabino (Alejandro Speitzer) que regrese de México, donde vive desde hace una década.

Gregorio y su madre, la manipuladora Amparo (Maura), tienen todo diseñado para él: un matrimonio arreglado que los beneficiará política y económicamente, un trabajo en una fábrica y un lugar en la alta sociedad madrileña.

Sin embargo, Gabino tiene otros planes, y todos se llevan una sorpresa cuando regresa acompañado por Lázaro, un misterioso bailarín de ballet

¿Por qué decidiste alejarte de la comedia?

Lo que más me atrajo es hacer algo completamente diferente de lo que venía haciendo. Me dedico a hacer comedia, y he hecho comedia toda mi vida, y después del fenómeno de “La Casa de las Flores” de repente me dije que esto era una pauta para explorar nuevos géneros.

¿Fue sencilla esa transición?

Fue raro. Al principio estaba muy nervioso. Recuerdo que un día se me acercó Carmen Maura y me dijo “A ver, es lo mismo hacer drama que comedia, no te preocupes, tienes que hacerlo como lo haz hecho toda la vida y va a ir bien”. Y me dediqué a eso. Descubrí que es más divertido hacer dramas, porque con la comedia tenés mucho más en la cabeza el ritmo, y que tenga esta cadencia que tiene que tener, que es extenuante. Disfruté mucho hacer drama y ojalá se me pueda dar seguir por ahí.l