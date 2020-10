Mon Laferte le pone fichas al mariachi

18/10/2020 - 21:16 Pura Vida

La cantautora chilena Mon Laferte anunció que está grabando un disco nuevo influenciado por la música mexicana como el mariachi, las rancheras, banda sinaloense y jarocho para el que se desconectó de todas las redes durante el confinamiento por el coronavirus y que adelantará en un streaming mundial del 5 de noviembre.

Anticipando lo que vendrá, publicó una ranchera a ritmo de mariachi “Que se sepa nuestro amor” junto al mexicano Alejandro Fernández, en una experiencia a la que quitó toda solemnidad y dijo: “ey, relájense todos, nada es tan importante ni tan serio. Son todas canciones más allá del género”.

¿Qué fue lo que cambio de la electricidad rockera y latina al folclore mexicano?

Es la primera vez que estoy haciendo este tipo de música. Si bien antes como intérprete canté música tradicional mexicana nunca lo había escrito así ni lo había incorporado a un repertorio o un disco. Aproveché todo este tiempo de confinamiento para escribir un disco completo que me llevó a encontrarme y conectarme con la música mexicana después de vivir 13 años acá.

¿Ese ambiente local te generó otro sonido?

Yo pensé que iba a seguir por ese camino de lo más alternativo, pero de pronto ya llevo un año viviendo en un entorno de mucha tranquilidad en un pueblo muy bello de aquí que se llama Tepoztlán. Y claro, me veo aquí, saliendo de repente a hacer alguna caminata y ver el México profundo, estar conviviendo con el México profundo, prender la radio y escuchar esa música, y me fui mucho más pa’dentro y descubrí que la música ranchera era todo un desafío.

¿Qué desafíos plantea la música ranchera?

Es muy difícil, por lo menos para mí, escribir la ranchera porque tiene una poética muy especial y cantarla también tiene una complicación. Me enamoré de la música mexicana, la redescubrí, empecé a escuchar a Chavela Vargas y nació este álbum. El disco tiene bastante de folclore. No solo mexicano, en su mayoría sí, pero es bastante desenchufado. Por primera vez estoy haciendo un mariachi, entonces quise usar la vihuela y toda la instrumentación de lo mariachi. Son instrumentos muy clásicos, pero para mí es toda una revolución.

¿Tenías relación anterior con la música mexicana?

En Chile se escucha mucha música mexicana, en el sur sobre todo, pero del norte de México como los corridos. Siempre estuvo muy presente, siempre estuvo ahí. Claro, no me fijaba los detalles, no iba más profundamente, cuando tienes algo muy cerca no ves de pronto la belleza que tiene.

¿A quiénes mencionas como influencias de la música mexicana?

Yo creo que Ana Gabriel, Juan Gabriel y todo tipo de artista de música popular es una influencia. Pero Juan Gabriel es uno de mis grandes referentes y un símbolo, no hay que olvidarse que rompió todo tipo de prejuicios en un país tan católico como México. Una vez apareció todo vestido de rosa para cantar mariachi.

Pese a tanto tiempo viviendo en México sigues muy pendiente de lo que ocurre en Chile...

Yo creo que es súper importante cambiar la Constitución y está increíble que lo decida la gente, que podamos votar y que sea una Constitución creada por la gente, no representada por los parlamentarios sino por la gente, por el pueblo. Con respecto a la música, el año pasado lancé un reguetón hablando de mis libertades musicales que me parece que en ese momento era el género masivo y yo lo que quería era llevar un mensaje popular y que las nuevas generaciones se sintieran representadas. Por eso lancé “Plata Ta Tá” y ahí estaba una voz más política y social para hablar de ese tema. l