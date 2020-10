El profundo compromiso de concientización de las cantoras cordobesas de PYM sobre los incendios en la Argentina

23/10/2020 - 10:50 Camerino

Mientras en los diferentes puntos del país sufren incendios, que originalmente se han iniciado en la provincia de Córdoba, cientos de artistas se han unido para generar conciencia con el cuidado del medio ambiente.

Hermanas cordobesas, de la ciudad de Rio Cuarto, Paloma y Morena, que juntas forman PYM, además de su arte llevan su mensaje a todos los que defienden el cuidado de la naturaleza y lo que representa este tremendo episodio que les toca vivir en su ciudad natal.

“Creemos que es muy importante tomar consciencia y actuar con respecto a lo que está pasando. Estamos destruyendo nuestro planeta cada vez más rápido y es nuestra responsabilidad evitar que eso pase para poder vivir en paz. Miles de especies se están extinguiendo, incendios forestales intencionales están acabando con uno de nuestros recursos naturales más importantes, los árboles, los cuales nos brindan el oxígeno que respiramos y ayudan a mantener las condiciones climáticas, nuestro suelo también se está deteriorando, las masas de hielo en los polos se están perdiendo, el calentamiento global y todo lo que eso conlleva nos está dando la señal que necesitamos para actuar.

“Nosotras estamos muy preocupadas y tristes, creemos que somos la generación que se tiene que ocupar de esto y generar un cambio. Para dejar un mundo limpio y sano, podemos cambiar esto, estamos a tiempo. Empecemos por cosas pequeñas, como usar productos que puedan reutilizarse, cambiar productos plásticos por biodegradables, reciclar todo lo que más se pueda, plantar árboles, entre otras cosas”, destacaron.

“Hay que informarnos, averiguar, empezar un cambio en nosotros por más pequeño que sea, todos podemos ayudar y hacer que nuestro planeta vuelva a ser lo que una vez fue o aún mejor”, remarcaron.

Unidas por la sangre y también por el amor a la música, Palo y More se sumergieron en el mundo de la música desde hace un par de años, desplegando su encanto. Su compromiso artístico es transmitir un mensaje auténtico y esperanzador, valorizando puntualmente el valor a la vida, al amor, los amigos y la familia.

“Magia”, su más reciente single, es una canción que cuenta la relación entre dos personas, habla de esa magia que surge de la pasión, el deseo pero sobre todo desde el amor. Cuando “Magia” habla de amor, se refiere al amor en general, entre parejas, amigos, familias, mascotas, el amor en toda la extensión de la palabra.

Palo y More a pesar de ser muy jóvenes se han perfeccionado muchísimo en la construcción de su carrera artística, desde clases de baile, idiomas, canto y composición. “Magia” expresa amor, frescura y libertad, la misma magia que transmiten las PYM en su esencia, acompañadas del género Pop Electrónico un sonido que las caracteriza desde el comienzo de su carrera, que si bien están en pleno crecimiento con este single abren un portal artístico al mágico mundo de la música nacional e internacional

Tras días de trabajo More dice: “Para mi Magia significa el amor en todas sus formas, esa pasión que sentís por alguien. Lo veo mucho en mi familia y también en mi complicidad con Palo, lo que significamos para la otra. Magia trata de ese amor tan fuerte que no se puede romper, de alguien que te sostiene cuando estás por caer y te mantiene de pie. Magia es tan especial que me saca una sonrisa saber que ahora ustedes también le pueden dar su propio valor”.

Palo: “Para mi Magia significa ese momento en donde todos tus miedos se van gracias a cierta persona, cuando sentís que está todo bien y que en esa persona encontrás un refugio donde querés estar siempre, en este caso more y mi familia, y cuando la escucho se me vienen muchos recuerdos en donde estaba muy feliz y esas ganas de que nunca se vaya la magia y el amor que tengo hacia ellos”.

Próximamente van a estar lanzando nuevo material, porque además del cuidado permanente y compromiso con la naturaleza, deciden regalarles a todas sus fans música para alegrar el alma.