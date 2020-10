“La pequeña gigante” debuta online

24/10/2020 - 21:08 Pura Vida

Los clásicos de Thalía, Isabel Pantoja, Ana Gabriel, Pastora Soler, Marc Anthony y Natalia Jiménez se fortalecen cuando la cantante Ariana Castillo los interpreta con su meliflua voz.

Con sus 14 años y una trayectoria destacada, “La pequeña gigante”, como la llaman, conquistó al público de la Argentina, Perú y Bolivia. Nació en Córdoba y hoy vive en Santiago.

Este sábado 31, a las 22, presentará su primer streaming. En una entrevista con EL LIBERAL, vía Zoom, la intérprete de “Qué futuro me queda”, habló de las características de su concierto online.

¿En qué va a consistir el streaming del sábado 31?

Va a ser mi primer streaming. Estoy emocionada. Presentaré un repertorio nuevo. Tocaré la guitarra y me acompañarán en el piano.

¿Qué canciones interpretarás?

Todos son covers de grandes artistas que me llegan al alma y que los admiro desde hace mucho. Por ejemplo, haré canciones de Pastora Soler, Marc Anthony, Natalí Jiménez y un montón de músicos que admiro.

¿Cómo estás realizándote artísticamente en estos tiempos de pandemia?

Al igual que todos los artistas, estamos tratando de mantenernos vigentes a través de las redes sociales porque no hay otra manera de estar en contacto con la gente porque no se puede salir ni hacer actuaciones ni nada. Me mantengo por las redes sociales.

¿Cómo te sientes ante esa interactuación positiva que tienes con tus fans?

Es algo muy lindo. Gracias a Dios, tengo un público bastante cálido que siempre me está apoyando, comunicándome cosas buenas. Me mandan mensajes, comparten todas mis historias y me acompañan en todos los vivos que hago por las redes sociales.