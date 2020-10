Cata: “Compongo desde la felicidad”

24/10/2020 - 21:18 Pura Vida

La cantautora argentina Cata Raybaud forma parte de la nueva pléyade de compositores e intérpretes que comienzan a abrirse camino con sus obras musicales. La joven artista lanzó un adelanto de su EP “Especial desde el estudio”, del que hizo conocer el single “El celoso”. En tanto, este viernes 30, en distintas plataformas digitales, presentará las otras canciones del EP: “Tarde”, “Mientras reís” y “Milonga inmigrante”, de autoría de Cata. Además, incorporó una versión de un clásico de Piero: “Soy pan, soy paz, soy más”, y también “Pensando bem” y “El celoso”.

¿En qué momento de tu vida te encuentra el lanzamiento del EP “Especial desde el estudio”?

Me encuentro en un momento más de búsqueda, de introspección. Este EP es el resultado de una necesidad mía de animarme, en este contexto tan particular que vive la humanidad. Porque este EP es una recorte de los temas más significativos del concierto virtual que hice en este contexto. Me cuesta la virtualidad. Es un desafío. Por suerte, los desafíos son los que me mantienen viva y emocionada. Ahora, con mucha emoción, puedo agarrar los temas que más me resuenan hoy y poder compartirlo y con unas invitadas hermosas. La virtualidad me ha permitido tener como invitadas a cantantes de otros países. Puedo decir que me ha hecho muy feliz tener este muy buen resultado.

¿Qué cosas te resuenan de esa búsqueda, de esa introspección que has realizado?

Principalmente, que la unión con el mundo entero y con otros artistas es muy importante. Nos necesitamos el uno al otro. Si trabajamos en conjunto es mucho más hermoso. Esto de estar guardados es bastante difícil de afrontar. Soy una persona que compongo desde la felicidad, desde las vivencias. Necesito estar en continuo porque estoy todo el tiempo percibiendo emociones. Entonces, ahora es otra la situación. El desafío ahora es descubrirme desde qué lugar puedo componer o conectar. Estoy en esa búsqueda.

¿Qué te llevó a ponerle tu voz a “Soy pan, soy paz, soy más”?

A ese tema lo amo. Me acompañó desde muy chica. Es un tema con el que conecté siempre. La versión con Mercedes Sosa es una belleza. En el verano del 2015 me metí en un estudio y grabé tres temas en vivo, y uno de ellos era “Soy pan, soy paz, soy más”. Desde ahí que ese tema me convocó y empezó a formar parte de mi repertorio.