LA ESPERA TERMINÓ PARA SOFÍA ZÁMOLO: NACIÓ CALIFORNIA

30/10/2020 - 20:55 Pura Vida

La modelo Sofía Zámolo está casada con el empresario José Félix Uriburu desde hace cuatro años, tiempo a lo largo del cual buscaron convertirse en padres. La noticia del test de embarazo positivo les llegó en febrero pasado, dejando atrás muchas decepciones y visitas a una clínica de fertilidad. Con 40 semanas de gestación cumplidas, Sofía dio a luz a California el jueves 29, a las 19.19, según lo especificó el periodista Ángel De Brito en sus redes sociales. La beba pesó 3,490 kg y midió 49 cm.

La primera foto que compartió la modelo la muestra con su hija sobre su pecho, minutos después de haberla dado a luz, por cesárea. El parto natural no fue posible porque, según De Brito, Zámolo no llegó a la dilatación necesaria.

Para Zámolo y su marido terminó esa búsqueda por traer un niño al mundo que no fue nada sencilla, de acuerdo con lo que comentó durante una entrevista con la revista Gente. “Cada mes que no llega es una decepción. Llorás, te frustrás y empezás a preguntar: ‘¿Por qué yo no quedo?’. Y te empieza a doler cada vez más”, recordó.

Con 37 años, Sofía también enfrentó la presión social. Al respecto, señaló: “Es un tema muy delicado, porque lo mantenés para adentro como si estuvieras haciendo algo malo. ¿Por qué me tengo que esconder si visito una clínica de fertilidad?”.