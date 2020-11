Vicky Xipolitakis, la estrella de MasterChef

01/11/2020 - 00:20 Pura Vida

Desde que MasterChef Celebrity debutó en la pantalla de Telefé con 16 famosos aspirando a convertirse en ganador, Vicky Xipolitakis no ha hecho otra cosa que llamar la atención con todo: desde el vestuario, pasando por comentarios graciosos y preguntas desubicadas hasta platos que generan dudas sobre si es ella quien los elabora.

Al respecto, uno de sus principales detractores es el periodista Rodrigo Lussich, quien con la ayuda de la cámara lenta mostró cómo se ve a “la Griega” introducir en el horno una bandeja con varios “paquetitos” plateados, y más tarde se la ve sacar, desde más abajo, una bandeja con menos paquetes. “En el horno tiene un enano”, dijo en el segmento Los Escandalones que Lussich tiene en el programa Intrusos, aludiendo a que hace trampa.

Y ahora a Lussich se le unió en la crítica Guillermo Calabrese, el exchef de Cocineros Argentinos. “Esto es mágico, una bondiola en tres minutos, que me lo explique Paul Bocuse”, señaló en referencia al chef francés fallecido hace dos años, considerado el mejor cocinero del siglo XX, mientras hablaba sobre uno de los últimos platos que cocinó Xipolitakis en MasterChef.

Relación con Martitegui

Cuando no es por lo que cocina, es por lo que comenta, pero Vicky Xipolitakis no pasa nunca inadvertida. La última vez compartió con el jurado calvo Germán Martitegui su intriga: “¿Hasta dónde se lavan la cara los pelados?, en serio, es una duda que tengo”, dijo con sonrisa pícara mientras aguardaba la devolución del jurado que la terminó enviando a la gala de eliminación de esta noche.

De la misma manera en la que a ella no le quitan los ojos de encima, Vicky Xipolitakis hace siempre foco en Martitegui, sobre lo que el chef dijo en una reciente entrevista radial con Por si las moscas: “Siempre me acuerdo de lo primero que me dijo cuando me vio. Me dijo ‘ay qué linda sonrisa que tenés’. Nadie me había dicho nunca eso a mí y se me cae el personaje porque frente a eso me sale sonreír, pero lamento decirles que esa es toda mi relación con ella, soy jurado y ella participante”, aclaró.

Y agregó: “Hay un prejuicio sobre ella y sobre el mundo del espectáculo que la rodea, que creen que ella va a hacer todo mal. Cuando vino la hermana (Stefy Xipolitakis) contó que miraba Utilísima desde chica, y oculta que siempre le gustó cocinar. Y por más que piense lo que piense la gente, si ella hace las cosas bien, la voy a felicitar. Nosotros como jurado no toleraríamos que nadie no haga los platos”, remarcó Germán, quien comparte el jurado con Donato De Santis y Damián Betular. l