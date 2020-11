VIDEO | Ricardo Touriño sobre la escultura que hizo para el Estadio Único “Madre de Ciudades”: “Que me hayan elegido para hacer esta obra es un orgullo porque es sentir que uno es reconocido después de tantos años de trabajo”

01/11/2020 - 15:32 Camerino

“Que me hayan elegido para hacer esta obra, que yo la venía pensando desde hace tiempo porque tenía el deseo tremendo de hacerla, porque es un lugar soñado para cualquier artista colocar una obra personal ahí, es una gran satisfacción, un orgullo porque es sentir que uno es reconocido después de tantos años de trabajo”.

Quien se expresó de esta manera, en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, es Ricardo Touriño, profesor nacional de Escultura y Dibujo, y autor de la obra de arte que fue colocada en el Estado Único “Madre de Ciudades”, más precisamente en uno de sus ingresos, por el sector este, que mira hacia el Puente Carretero.

“Yo soy un agradecido, siempre, por la gente, pero en este caso muy especial quiero agradecer fundamentalmente al gobernador Gerardo Zamora que me ha permitido hacer esta y otras obras también y que ha confiado en mis creaciones. No solamente ha confiado en mis creaciones sino que me ha dado absoluta libertad para que yo pueda desarrollar mis ideas. Eso es muy importante cuando no hay condicionamientos. El gobernador Zamora ha sido muy generoso conmigo”, resaltó el prestigioso artista santiagueño.

Tras remarcar que “Santiago tiene artistas de mucho valor” y puntualizar que “ojalá que haya escultura de los artistas nuestros sembrados en la ciudad”, Touriño brindó detalles de su creación (es de acero inoxidable y mide 12 metros) que ya luce en el Estadio Único “Madre de Ciudades”.

Ricardo Touriño nació en Santiago del Estero en 1953. Es profesor nacional de Escultura y Dibujo. Ejerce la docencia oficial y particular.

Comenzó su actividad plástica en los años 70, realizó numerosos murales pictóricos y escultóricos y exposiciones individuales y colectivas en esta ciudad, gran parte de la Argentina y en el exterior.

Ilustró libros, periódicos, revistas. Dictó charlas, conferencias en distintos puntos del país. Ofició como jurado en salones de Arte, nacionales, provinciales y municipales. Además ha realizado escenografías y decorados. Desde 1985 expone en salones nacionales. Ejerció la dirección del Museo Provincial de Bellas Artes Ramón Gómez Cornet. Expuso en numerosos centros de artes del país y del exterior (Alemania, Kenia y México).

Recibió numerosas distinciones y grandes premios otorgados por la Fundación Cultural de Santiago del Estero. Ricardo Touriño, un artista que con su pincel exquisito no solo retrató su aldea.