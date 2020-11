Sancho quiere ser titular en “Masterchef Celebrity”

07/11/2020 - 20:31 Pura Vida

A Masterchef Celebrity no hay con qué pararlo. Al programa que emite Telefe (en Santiago del Estero se lo puede ver a través de la pantalla de Canal 7) el rating lo acompaña. Además de la gran propuesta gastronómica que tiene, sigue sumando nuevas figuras.

Ahora se incorporó el actor Christian Sancho. El intérprete lo hizo en reemplazo de Vicky Xipolitakis, quien dio positivo al test de Covid 19.

En diálogo con Por si las moscas por La Once Diez/Radio de la Ciudad, reveló cuál fue el mensaje de la vedette para él.

“De forma privada charlamos y ella me dio mucha confianza, me dio muchas ganas porque está convencida de mí. Me dijo el domingo cocina con el corazón y automáticamente entendí que hacer”, destacó.

“Vicky es una potencial finalista con la capacidad de llegar muy lejos en el certamen, mi prioridad es cuidar su lugar. Pero creo que estuvo bueno generar está nueva etapa no solo con los nuevos participantes como nosotros sino también con Dolly”, indicó.

Ya fue confirmada la segunda temporada de “Masterchef Celebrity”, y Sancho reconoció que le gustaría ser parte del elenco de titulares: “Si puedo llegar a volver a entrar como participante voy a estudiar. Por ahí si entro el año que viene voy a tener más presión pero la ventaja de esta experiencia”.

“En estas últimas dos galas me sentí cómodo y me divertí. Me encanta que me pase todo eso. Yo ahora tendría que estar en España filmando una serie y estoy en Argentina haciendo un programa de televisión. Aprendí que lo mejor que puedo hacer es fluir y ser feliz”, destacó.