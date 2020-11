Rojas, un guardiacárcel que “se vende al mejor postor” en “Enemigo íntimo”

08/11/2020 - 20:50 Pura Vida

“El Señor de los Cielos”, “Narcos 2” y “Enemigo íntimo 2” son tres de las narconovelas en las que el actor mexicano, Isi Rojano, demostró su talento en cada uno de los personajes que le asignaron para estas mega producciones que pueden ser vistas en Netflix.

Rojano es un intérprete de raza que fue dirigido por grandes cineastas de su país, como por ejemplo Alfonso Arau en el filme “Zapata: el sueño del héroe”, una película en la que se puso en la piel de Sabino, un personaje trascendente en la historia de Emiliano Zapata.

El presente de Rojano está centrado en “Enemigo íntimo 2”, una serie de televisión de drama criminal creada y desarrollada por Telemundo Global Studios y Argos Comunicación. Aquí compone a Rojas, una guardiacárcel venal. En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, habló de esta producción protagonizada por Raúl Méndez y Fernanda Castillo.

¿A qué atribuye el éxito de “Enemigo íntimo”?

Es una circunstancia que vivimos día a día, no son temas ajenos en lo que estamos compartiendo las noticias a diario. No es nada que esté lejos de una realidad. Es ficción, obviamente, como cualquier historia, pero las historias están basadas en una verdad. Entonces, todas las gentes nos vemos identificados, de alguna manera, con algunos de los personajes porque, ciertamente, existe algo paralelo dentro de nuestras casas, nuestras familias. Y eso nos pone al filo del lugar en donde nos encontremos disfrutando la serie. Son temas (los que desarrolla “Enemigo íntimo”) que nos han afectado y vapuleado y, muchas veces, no vemos las soluciones, simplemente las afecciones. Eso nos pone muy sensibles ante la historia de “Enemigo íntimo”. Creo que es también porque vivimos en una corrupción terrible. No quiero entrar en tema político porque sería extendernos horas y horas en la entrevista, pero si quiero decir que ya estamos muy afectados por una circunstancia mundial donde todos tenemos problemas y no vemos soluciones. Es importante, de alguna otra manera, poder decirle al mundo que nos estamos sintiendo ya afectados, muy enojados, tristes. La gente tiene diferentes opiniones ante tal circunstancia, pero finalmente si es algo que nos ha golpeado.

¿Las narconovelas contribuyen a entender, el problema de la narcocriminalidad en México y en el mundo?

Pues eso debería de ser, pero el criterio lo toma cada individuo. Cada quien toma sus propias riendas ante tal circunstancia. Lo que debemos tener en cuenta es lo que ha venido afectando día a día el hecho de estar contribuyendo en un problema que es mundial y que finalmente no se ha podido combatir por una mala política.

¿Qué retos le planteó, dar vida a Rojas, el guardiacárcel que hace en “Enemigo íntimo 2”?

Pues, básicamente, ponerme en los pies de este personaje, tener que mirar de manera corrupta teniendo mucha porquería su vida porque, finalmente, como lo vemos en la historia, se vende todo el tiempo. Hice mi investigación para poder crear este personaje preguntando y acercándome a estas personas y veo en ellos un gran dolor, incluso, por su trabajo, porque finalmente se tienen que vender al mejor postor para poder sobrevivir o “sobremorir” dentro de una cárcel. Haciendo una investigación ardua y profunda uno de mis grandes retos es haber tocado esta manera de vivir que, finalmente, yo no comparto. Fue muy interesante ponerme en los zapatos de Rojas y ponerle ese saborcito a la serie con la serie de fechorías que hace Rojas.

¿Qué significa para un mexicano haber trabajado en un filme sobre la vida de Emiliano Zapata?

Tuve el honor de trabajar con el maestro Alfonso Arau (director) representando a Sabino, uno de los zapatistas. Como dato histórico, ha sido enriquecedor para mí. Me ha hecho voltear hacia la historia de mi país. Lo único que puedo decir es que eso me lleva a abrazar mi bandera de manera honesta y con amor, humanizarme más ante la circunstancia, a querer más a mi prójimo, a darme más para poder ayudar a quien así lo necesite. Uno de los grandes mensajes que nos dio el gran Emiliano Zapata fue el de podernos abrazar entre patriotas, entre paisanos, no necesariamente mexicanos sino de todo el mundo porque todos estamos habitando una casa que se llama planeta Tierra. Zapata, una gran alma, nos enseñó a sensibilizarnos con el prójimo y el poder, asimismo, luchar de manera honesta por lo que nos pertenece, que es la tierra.

En el 2021 debutará con un protagónico

¿Qué representó haber formado parte de “El Señor de los Cielos”, “Narcos 2” y “Enemigo íntimo 2”?

Esto nos ha dado la oportunidad para proyectarnos más y ser considerados para nuevos proyectos. Entre esos nuevos trabajos se encuentra el estreno, por el Canal Once de México (pertenece al Instituto Politécnico Nacional) de una nueva serie el próximo año. Realizaré mi primer protagónico. Es lo único que puedo adelantar porque no puedo decir más, pero estaré avisándote para poder anunciar y que la gente pueda disfrutar de esta otra nueva serie.

¿Cómo vive el hecho de que tendrá su primer protagónico?

Estoy feliz, muy contento,con mucha responsabilidad y compromiso para poder hacer un trabajo honesto, un trabajo donde pueda expresar, de manera firme y transparente lo que el personaje me ha sido revelado y me ha llevado a confrontarme en muchas circunstancias. Son oportunidades del cielo, son oportunidades del universo, de Dios, y hay que aprovecharlas con el alma y el corazón siempre. Vamos a contar una historia con una fe honesta como actor.