Una santiagueña es la Maquilladora del Año en Canadá

Florencia Taylor se convirtió en la Maquilladora del Año Canadá 2021, premio que otorga anualmente la publicación canadiense Salón Magazine. En esta competencia se presentan todas las maquilladoras y peluqueras de toda la industria de la belleza que hay en Canadá.

La maquilladora santiagueña, quien vive en la ciudad de London, ya había obtenido este galardón en el 2017. Uno de los requisitos para participar de esta competencia es que las profesionales presentan colecciones de su trabajo bajo un reglamento que los organizadores establecen, entre ellos se destacan que no se aceptan Photoshop.

Estos trabajos son evaluados por un tribunal de jueces los que determinan quiénes pasan a las instancias de semifinalista, finalista y ganadora. El resultado se conoció este domingo 8 y la gala se realizó por Zoom. “Para mí ha sido una sorpresa grandísima. La verdad, no pensaba que este año me lo ganaba porque las colecciones presentadas son un espectáculo. La mía era la más tranquila. Esta competición no pide maquillaje artístico como si ocurre con la internacional Naha (que también la ganó en dos oportunidades)”, destacó Florencia a EL LIBERAL .

“En un año como éste, que ha sido como un torbellino de cosas, de subidas y bajadas, sobre todo para el ambiente de los peluqueros y maquilladores, este premio ha sido una sorpresa y un regalo de Dios grandísimo que te empuja para seguir. El triunfo de uno afuera también es el triunfo de nuestra ciudad santiagueña y de nuestro país que la pelea duro todos los días”, reflexionó Florencia en su contacto con EL LIBERAL.