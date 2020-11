Tini habló de su relación con Yatra y el rol de Danna Paola

10/11/2020 - 21:36 Pura Vida

Todo lo que acontece en torno a la vida de Tini Stoessel cobra gran relevancia, sobretodo porque sus seguidores están ansiosos por conocer detalles del día a día de la artista, que supo ganarse el corazón de millones de personas de todo el mundo.

Cada noticia que tiene que ver con ella es reproducida masivamente y más aún cuando se trata de “cuestiones del corazón”.

En ese contexto, Tini se confesó una vez más sobre su situación sentimental, aunque esta vez fue por más. Habló nuevamente de su desvinculación amorosa de Sebastián Yatra, de su actual estado del corazón y del impacto que generó en ella todos los rumores que surgieron en los últimos meses en relación a sus sentimientos.

“Ahora estoy sola”, afirmó la cantante. Y no le esquivó al tema de los rumores de infidelidad, que habría puesto el final a su última relación pública. Sobre el supuesto triángulo amoroso con Danna Paola sostuvo: “Entre nosotros siempre lo aclaramos. En lo personal y en lo privado siempre estuve tranquila, son cosas que pueden pasar, pero intento no engancharme mucho ni hacerme mala sangre con esas cosas. Que la verdad es que no puedo controlar”.

Y para dejar en claro su estado actual, Tini indicó: “Bien... Estoy bien. La verdad es que por ahora estoy sola. Este año fue un tiempo para mí, me lo tomé así. Son todas mentiras (los rumores), sí. Estoy sola”, remarcó nuevamente.

Íntima

Respecto de las suposiciones sobre una reconciliación con Yatra, Tini señaló: “No entienden cómo me reía, sacaban conclusiones de una situación que no fue ahora, fue hace como casi un año. Todos pensaban que era actual. Buenísimo poder aclarar que está grabado”.

De todas formas, la cantante de “Oye” y “22” no quiso revelar ninguna intimidad de su vida privada y fue bastante determinante en aclarar que está sola. ¿Algún amor secreto por ahí?

Proyectos

Además, llena de proyectos, próximamente anunciaría el lanzamiento de su nuevo disco, cuyo primer tema, “22” lanzó hace un año y en cuyo videoclip participó el “Kun” Agüero. Para alegría de sus fans, adelantó que la presentación del álbum será con un show vía streaming.

“La idea es hacerlo gratuito y que se pudieran conectar de todas partes del mundo, que nadie se quedara afuera”.

“Este álbum significó mucho para mí y también para los fans, por eso estamos armando un show muy zarpado, dentro de muy poco voy a poder contar’, dijo y contó que sus próximos proyectos están relacionados con lo musical: “Estoy viendo la posibilidad de viajar para escribir y producir mas cosas para el año que viene, hay colaboraciones con otros artistas y eso me tiene contenta porque los quiero y admiro”.

Además, está con muchas ganas de volver a actuar: “Estamos viendo qué sucede con ese tema. No puedo hablar de la serie porque con todo lo que pasó este año recién se está moviendo todo, pero las ganas están”. l