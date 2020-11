Canal 7 emitirá “Moisés y los 10 mandamientos”

13/11/2020 - 20:08 Pura Vida

Después de la exitosa reposición de ‘Jesús’, telenovela que batió todos los récord de audiencia, Telefé apuesta nuevamente a los formatos brasileros con contenido bíblico porque hoy, a las 19, como parte del especial ‘30 años juntos’, presentará un maratón especial de ‘Moisés y los 10 mandamientos’, la superproducción de Record TV, basada en los relatos bíblicos que fue un éxito en el mundo. En Santiago del Estero será emitida a través de la pantala de Canal 7.

Estrenada por primera vez en Argentina en 2016, la telenovela narra la historia de Moisés, desde su nacimiento hasta la llegada de su pueblo a la Tierra Prometida, pasando por la fuga de Egipto a través del Mar Rojo y el encuentro con Dios.

L a historia comienza en la ciudad de Pi-Ramsés, en Egipto, en el año 1.300 antes de Cristo cuando el poderoso Faraón Seti manda a matar a todos los recién nacidos de sexo masculino a causa del odio que tenía por el pueblo judío. En medio del horror, una valiente familia hebrea desafía la orden y esconde a su hijo en un canasto que deja flotar por el Nilo confiando en que Dios lo llevaría a un lugar seguro.

El río lleva al niño Moisés hasta las manos de la Princesa Henutmire, quien se conmueve ante el pequeño y decide adoptarlo. Moisés se cría como un verdadero príncipe egipcio junto con su hermano Ramsés y la hermosa Nefertari, cuya belleza y encanto cautivan a ambos hombres.

La historia lleva a Moisés al encuentro con Dios en el desierto de Sinai y al cumplimiento del llamado para enfrentar al poderoso Faraón y exigir la libertad de su pueblo del imperio egipcio.

Antiguo Testamento

La novela refleja los textos del Antiguo Testamento y fue filmada con un gran despliegue de producción en Israel, Egipto y el desierto de Atacama en Chile.

”30 años juntos” propone revivir imborrables emociones y recordar grandes historias. Para compartir en familia los programas que vivirán por siempre y emocionarse como la primera vez.

Está basada en la historia bíblica de Moisés, bajo la adaptación libre de Vívian de Oliveira y bajo la dirección general de Alexandre Avancini, abarcando cuatro de los libros que componen la Biblia: Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Cuenta la historia del líder hebreo desde su nacimiento hasta su muerte, destacando el encuentro con Dios en el Monte Sinaí, las plagas lanzadas sobre Egipto, su participación en la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud, el paso por el mar Rojo, la revelación de los diez mandamientos, la travesía de cuarenta años en el desierto, el monte Sinaí y la llegada del pueblo a la tierra prometida. Muestra la historia del pueblo judío de los hebreos.

“Lo que más me importó y a lo que más le presté atención fue al componente psicológico”

Guilherme Winter Nóbrega de Almeida (tal es su verdadero nombre) nació el 28 de agosto en San Pablo, estudió diseño industrial en la Universidad Presbiteriana Mackenzie, pero abandonó la carrera con la ilusión de perseguir su sueño de ser actor. En el año 2004 decidió instalarse en Río de Janeiro y se inscribió en un curso de actuación en la Casa das Artes de Laranjeirasen.

Dos años después llegó su primera convocatoria: debutó en la novela Cobras & lagartos, emitida por Rede Globo. Su carrera continuó con participaciones en Ciudad Paraíso, Cuchicheos, Encantadoras, Pecado Mortal, Manual Prático da Melhor Idade. Hasta que llegó el protagónico de Moisés, personaje que, según él mismo relató, lo cambió como actor y como persona.

‘Lo que más me importó y a lo que más le presté atención fue al componente psicológico. La historia comienza con él siendo un extraño, viviendo en una cultura y con un pueblo que no es el suyo. Pensaba que su mamá lo había abandonado, había muchas mentiras y mucha intriga en su familia. Estaba perdido. Después, cuando conoce a una familia de verdad, el amor de su esposa, de las hermanas y de los padres de Zípora, y con una fe naciente en Dios, cambia. Esa transformación me interesó mostrar. El humano que va creciendo, no el hombre que nació héroe”, indicó Winter.

Después de “Jesús”, Winter y Dudu juntos en “Moisés”

+ Guilherme Winter/Pedro Pupak/Enzo Simi como Moisés, ex príncipe de Egipto, hijo adoptivo de Disebek y Henutmire, biológico de Amram y Jocabed, hermano de Miriam y Aarón, ex novio de Nefertari, esposo de Zípora y padre de Gerson y Elíezer.

+ Dudu Azevedo como Zur, príncipe y general de Moab, hermano de Elda, enamorado de Betania, esposo de Aviva, sucesor de Balac.

+ Sérgio Marone/Carlos Augusto Salles/Edu Pinheiro como Ramsés II Rey de Egipto, esposo de Nefertari, padre de Amenhotep, hijo de Seti I y Tuya y hermano de Henutmire.

+ Camila Rodrigues/Giovanna Maluf como Nefertari Reina de Egipto, Gran Esposa Real de Ramsés, madre de Amenhotep, exnovia de Moisés, hija de Yunet, adoptiva de Paser y biológica de Disebek.

+ Petrônio Gontijo/Victório Ghava/Kadu Schons como Aarón Hermano de Moisés y Miriam, hijo de Amram y Jocabed, viudo de Eliseba, padre de Nadabe, Abiú, Eleazar, Itamar y adoptivo de Oseías y posteriormente sumo sacerdote del pueblo hebreo.

+ Denise Del Vecchio/Samara Felippo como Jocabed Matriarca del pueblo hebreo, viuda de Amram y madre de Moisés, Miriam y Aarón.

+ Larissa Maciel/Isabella Koppel/Ariela Massotti como Míriam, Hermana mayor de Moisés y Aarón, hija de Amram y Jocabed y amiga de Leila y Abigail.

+ Paulo Gorgulho/Roger Gobeth como Amram Patriarca del pueblo hebreo, esposo de Jocabed y padre de Moisés, Miriam y Aarón.