VIDEO | La actriz mexicana Fátima Molina celebra su participación en la serie “Soulmates” junto a actores de Breaking Bad y Stranger Things

16/11/2020 - 16:49 Camerino

La hemos visto dando vida a intensos personajes tanto en cine como en televisión, pero Fátima Molina amplia horizontes en la nueva serie “Soulmates”, una producción de AMC que ya está al aire.

Esta serie creada por Brett Goldstein (SuperBob) y William Bridges (Stranger Things) presenta una historia situada 15 años en el futuro cuando los científicos han logrado crear una prueba para conectar a la gente con su alma gemela.

La app garantiza que ha cambiado la vida de millones de personas mediante un test aplicado en la “partícula del alma” encontrada en la córnea izquierda de cada persona causando varios tipos de reacciones.

Natalia es el personaje que interpreta Fátima Molina, una mexicana que junto con su hermana Sophia (Alexia Alexander) harán sufrir un poco a los personajes de Bill Skarsgard (It) y Nathan Stewart-Jarett.

“Soulmates” es una ficción romántica antológica en la que cada episodio no tiene nada que ver con el anterior, sino que cada uno cuenta una historia, trama y personajes distintos.

En las diferentes historias también actúan Betsy Brandt (Breaking Bad), Charlie Heaton (Stranger Things), Malin Akerman (La mujer de mis pesadillas) por mencionar algunos.

Después de trabajar en cine y series de televisión, la actriz también tendrá próximamente su debut como protagonista en la telenovela "¿Te acuerdas de mí?". La producción corre a cargo de Carmen Armendáriz.

A pesar de comenzar a abrirse puertas fuera del país, la actriz comenta que no está en sus planes dejar de trabajar en México.

"Tengo mis objetivos muy claros y siempre he dicho que quiero trabajar alrededor del mundo y en los países que se me permita, pero no quiero dejar de trabajar en México. Para mí es súper importante seguir transmitiendo historias y eso es algo que tengo muy bien platicado (hablado) con mi equipo, y por eso seguimos haciéndolo", destacó la también protagonista de “Diablero”, serie de terror que se emite por Netflix.

ACERCA DE FÁTIMA

Molina nació en Ensenada, Baja California el 9 de marzo de 1986. Tiempo después se mudó a Guadalajara, Jalisco.

Comenzó su carrera haciendo teatro escolar. Estudió Artes Escénicas en el Instituto Escena y comenzó a tener papeles en teatro en obras como Rent y Chicago pero no fue hasta 2008, cuando participó en la sexta temporada del reality show La Academia de TV Azteca, en donde su carrera comenzó a despegar.

Fátima Ileana Molina Vargas o artísticamente conocida como Fátima Molina es una actriz y cantante mexicana que es mejor conocida por interpretar el papel de "Lidya Corona" en la telenovela de Telemundo “La Doña”, en su primera temporada; seguido en su debut como protagonista en la telenovela de TV Azteca y Sony Pictures Television “Tres milagros”.

En el mundo de la cinematografía, ha destacado en “Sueño en otro idioma”, largometraje por la que fue premiada a un Premio Ariel a la mejor coactuación femenina.

Aunque Molina es una cara nueva para el público de las telenovelas, la actriz tiene una amplia trayectoria en series como "Diablero" (2018) o "El Vato" (2016), además estuvo nominada a un premio Ariel en el 2018 por la película "Sueño en otro idioma" (2011).

Ahora, está a la espera de que se estrenen dos series de televisión más en donde expandió sus fronteras profesionalmente. Se trata de "Narcos vs. Zombies", así como una producción inglesa de la que aún no puede decir mucho.