Lucio "Indio" Rojas: “He fortalecido mi carrera desde Santiago”

17/11/2020 - 21:52 Pura Vida

¿Cuánto valor le suma a esta carrera de desafíos permanentes que tienes, el haber pasado por Los Carabajal y haber armado el proyecto familiar “Los Rojas”?

Yo siento que, por ejemplo, Los Carabajal conforman el cimiento de mi carrera. Los Carabajal es el cimiento y la muestra del tallado no solamente como cantor y como músico sino también como persona dentro de nuestra música. Yo entré a Los Carabajal cuando era changuito. Es el primer grupo con el que empiezo a trabajar profesionalmente. La enseñanza que me ha dado poder estar en esta formación ha sido enorme. Santiago del Estero es muy importante para mí porque yo he fortalecido mi carrera artística desde Santiago del Estero, desde La Banda, con toda la familia Carabajal. Los Carabajal es una institución del folclore porque son formadores de cantores, son formadores de artistas. Los Carabajal es el cimiento de todo lo que me viene pasando a mí y que hoy me da la tranquilidad de haber recorrido el país, de estar convencido de lo que canto, de estar seguro de lo que digo y de poder llevar mi música de la manera que la siento.

La sientes y la exteriorizas de manera contundente en cuanto al mensaje y a la pintura que haces de tu propia aldea.

Yo siento que Los Carabajal me enseñaron, por dar un ejemplo, la simpleza que tiene la música cuando uno la siente de esa manera. Yo siento que mi música, desde la poesía, el Alfredo, que es el gran autor que tenemos en la familia, me da las herramientas para poder contar de dónde vengo. Es tan simple, tan sencilla y tan transparente a mi lugar, a mi origen, a mi forma de ser. Eso hace de que pueda llegar de una manera muy fácil a la gente.

¿Qué se siente ser hoy un referente de la nueva generación de folcloristas?

Yo siento que la música que estoy haciendo o el proyecto musical de la familia ha encontrado un espacio que nosotros no pensábamos que podía ser tan rápido en las fiestas populares. Esto nos da la tranquilidad de que el trabajo que venimos haciendo va por buen camino. Es un trabajo a conciencia que vinimos realizando desde el mismo momento en que decidimos ser músicos. Estamos orgullosos de los resultados que estamos obteniendo.

¿Cuáles son los proyectos que tienes una vez que pase la pandemia?

En lo que respecta a los proyectos, vengo con una tristeza porque lo que teníamos planificado para este año, después de haber tenido una temporada maravillosa en ña que hemos tenido la posibilidad de recorrer de punta a punta el país, no se va a poder dar. Teníamos planificado visitar Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia, pero nada se podrá hacer. También tenía previsto ir a Santiago del Estero para presentar mi disco. Hoy hay que moverse con mucha cautela porque todavía no sabemos qué va a pasar en la temporada de verano, qué fiestas populares van a tener la oportunidad de hacerse. Tenemos que ir paso a paso. Por lo pronto, tenemos una herramienta importante como es la virtual y vamos a aprovecharla. Este verano es muy poco lo que vamos a poder hacer. Lo que más quiero, en este momento, es ir al Chaco salteño en donde está toda mi familia, mi papá que hace ocho meses que no lo veo y no lo puedo hacer. Entonces, es muy complejo pensar qué vamos a hacer con nuestra carrera cuando hoy todavía no nos podemos dar ni un abrazo.

QuÉ cantará en “¡Qué lindo volver a verte!”

¿Cuál es la propuesta de “¡Qué lindo volver a verte!”

El reencuentro y buscar la forma que, en este momento de pandemia es la única a utilizar como las plataformas digitales. Es un trabajo que estamos descubriendo todos que hace que tengamos una oportunidad de comunicarnos con la gente y además brinda la continuidad laboral.

¿Cómo será el show en streaming?

Vamos a presentar el show que veníamos rodando en el verano pasado. Además, hice una producción pura y exclusivamente para este streaming donde rescatamos canciones que tienen que ver con nosotros (él y sus hermanos Alfredo y Jorge) como autores y compositores. Son temas que los habíamos compuesto hace bastante tiempo y que habíamos hecho una versión nosotros. Son canciones muy queridas en el folclore porque la grabaron grandes artistas como el “Chaqueño” Palavecino, Los Nocheros y Los Carabajal. Le hicimos arreglos nuevos con la impronta que tiene que ver conmigo.

¿Cuáles van a ser esos temas?

Está la chacarera “La Cuenta”, de Alfredo y Jorge, que la llevó el “Chaqueño” Palavecino por los escenarios del país y que es parte del repertorio de él. Otra chacarera emblemática que cantaremos es “Árbol solo”.

¿Vas a estar solo o con tus hermanos?

Principalmente Alfredo es parte del equipo de trabajo. Jorge es el productor y está dirigiendo la producción artística de todo. También, en este tiempo de pandemia, hemos estado aprendiendo el trabajo técnico ya que no podemos tener el equipo de personas que sabíamos tener trabajando en los conciertos presenciales por cuestiones de bioseguridad y por todo el protocolo que nos autorizan en la provincia de Córdoba y en el pueblo nuestro (Anisacate). Es un trabajo que llevó mucho tiempo aprender.

Cantará lo mejor de su obra desde el patio de su casa para el mundo

¿Qué significa vivir esta experiencia desde el patio de tu casa en el complejo Quilay?

Primero, gracias a Dios que contamos con todas las herramientas para poder hacer esto. Es importante tener el espacio. Después está el habernos profesionalizado nosotros en algunas áreas que desconocíamos. Contar con el complejo Quilay nos da también una garantía para hacer este trabajo inmenso. Es una alegría tremenda poder hacerlo desde nuestra casa. Hay algunos compañeros de la banda que no van a estar porque los protocolos que tienen las diferentes provincias no nos autorizan a que estén.

Creo que no es casualidad que hayas elegido el 22 de noviembre, Día Internacional de la Música, para hacer este show online.

Veníamos pensando la fecha que podía ser y entre todo el equipo de trabajo coincidimos en el 22 de noviembre. Una vez definido el día, comenzamos a solicitar los permisos correspondientes. l