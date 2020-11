“Martita” Juárez Villegas cocinará en vivo por la TV Pública

21/11/2020 - 23:58 Pura Vida

Marta Juárez Villegas, santiagueña que ganó la final del certamen federal “Quedate cocinando en casa”, del ciclo “Cocineros Argentinos”, formará parte del elenco de este programa que se emite, de lunes a viernes, por la Televisión Pública. “Martita” cocinará en forma presencial desde este lunes 23 hasta el viernes 27, de 14 a 16.

“Me invitaron como ganadora del concurso para integrar el staff durante una semana. Estaré en vivo cocinando en Cocineros Argentinos. Todos los días haré una receta santiagueña”, destacó la abogada y escribana.

“Estoy feliz por esta convocatoria que me hicieron. Es un desafío nuevo que se me presenta. Cuando me convocaron para estar en vivo, yo propuse una serie de recetas de comidas santiagueñas. Me las aceptaron”, reveló “Martita” a EL LIBERAL.

Recetas santiagueñas

“Voy a cocinar en vivo. No lo tenía pensado, he tenido que internalizarlo, procesarlo. He tenido que ver cuáles recetas podía pasar. Les envíe varias, siempre con un toque santiagueño. La productora ha decidido cinco menús, prácticamente 90% santiagueño y eso es lo que me gusta”, añadió Martita.

“Voy a estar todo el programa con ello. No es que voy a tener una aparición puntual, sino que voy a estar durante todo el desarrollo del programa. Estoy contenta por todo lo que me está pasando. No quiero pensar porque me pongo nerviosa, pero ya me dijeron que me quedara tranquila.Voy a estar del otro lado de la pantalla, con ellos. Al programa lo veo desde hace años. Estoy ahora juntando toda la energía para toda la semana en que voy a estar cocinando en vivo para todo el país”, destacó Juárez Villegas a EL LIBERAL.

¿Estar en vivo es un pasomás para consolidarte de manera concreta en tu incursión en la gastronomía?

No sé si se va a consolidar de manera concreta mi incursión en la gastronomía, pero de manera indirecta o dejando que fluya toda esta situación se va consolidando de a poco porque, la verdad, no pensaba que iba a llegar hasta esta instancia. De hecho, pensé que iba a ser un día que me invitaban, me presentaban y cocinaba algo o la comida con la que había ganado y nada más. Ha superado totalmente mis expectativas porque me han invitado para que esté toda la semana, todos los días cocinando algo y, a su vez, acompañándolos a ellos durante todo el programa y esto es muy importante. Mi carrera se basa en otra cosa. Me gusta la parte penal, me gusta la Abogacía, pero no deja de apasionarme porque lo disfruto. Es algo sin contratiempos, sin presiones, sin exigencias. Realmente lo disfruto y me gusta de esta manera.l