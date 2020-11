Una buena noticia para los teatros independientes

22/11/2020 - 20:26 Pura Vida

Mientras teatros oficiales y salas comerciales reabren sus puertas tras ocho meses, referentes de espacios independientes celebran la aprobación del protocolo para funciones con público, pero advierten que ‘para muchos’ cumplir con el aforo reducido al 30 por ciento y los gastos de adecuarse a las exigencias sanitarias, ‘será difícil sin un apoyo económico’.

El protocolo tiene una limitante muy clara en términos de espectadores y ponerlo en práctica en las salas más chicas supone trabajar para muy poquita gente. Ahí el problema que aparece es la cuestión de que cierren los costos’, dijo Mariano Stolkiner, responsable de la sala El Extranjero, en el barrio porteño de Almagro y miembro de la Asociación Argentina del Teatro Independiente.

‘Pero no es sólo el aforo reducido al 30 por ciento -agregó- sino el gasto que implica cumplir con las condiciones planteadas por el protocolo. En el caso del teatro independiente la situación se agrava y la mayoría de las salas no van a poder abrir porque no pueden afrontarlo económicamente’. Al respecto, remarcó que ‘el sector viene acumulando deuda’ y ‘trabajando para tan poca gente se necesita un aporte extra no solo para la sala sino para los artistas que van a presentar sus trabajos y necesitan poder capitalizar el laburo’.

En su caso, El Extranjero que está habilitado para 63 personas podrá ofrecer funciones para 19 espectadores.