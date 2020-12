“La Fanfarria del Capitán” se lució en “La Casa de Papel”

02/12/2020 - 21:41 Pura Vida

Por Emilio Marcelo Jozami

De la Redacción de EL LIBERAL

“La Fanfarria del Capitán”, grupo musical con quince años de trayectoria nacido en Buenos Aires, es la banda preferida de la producción de “La Casa de Papel”, la exitosa serie de Netflix que arrasa con la audiencia a nivel mundial.

Hace diez años, “La Fanfarria del Capitán” hizo una particular adaptación de “Bella Ciao”, la canción de resistencia antifascista italiana que hoy es leit motiv de la producción televisiva española.

Gracias a esa versión, el director de la serie los conoció y los llamó para meter dos canciones propias (“La flor y el libro” y “La Palloza”) en la tercera y cuarta temporada, respectivamente. Además, fueron convocados para hacer un pequeño papel.

Victoria Cornejo (voz y acordeón), en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, vía Zoom, habló del gran momento vivido a partir de su inclusión en “La Casa de Papel”, además de “Magias de hoy”, su nuevo álbum que presentarán este domingo 6 en una doble función en streaming para Europa y la Argentina.

¿Qué los llevó a ustedes a hacer una versión de “Bella Ciao” y cómo llegan a “La Casa de Papel”?

La primer gira en Alemania, año 2011, en un festival tradicional de unos carpinteros, sube uno de ellos con la partitura de “Bella Ciao” y nos pide que la cantemos. Nosotros no la conocíamos. Estábamos un poco asustados porque era nuestra primera gira, pero igualmente subimos al escenario y la interpretamos. La gente, eufórica, se prende fuego, la baila. Entonces, a partir de allí decidimos incorporar “Bella Ciao” a nuestro repertorio. La tocamos durante diez años, grabamos discos, hicimos videoclips, etc. Cuando sale “La Casa de Papel” la gente nos empieza a llamar y decirnos que la canción estaba allí. Nosotros explicamos que no es una canción nuestra sino que es una canción tradicional, italiana, contra el fascismo. Entonces, le mandamos nuestra versión a la producción de la serie, pero cual mensaje en la botella. Pensábamos que no nos iban a contestar, pero nos contestaron porque justo el director estaba escribiendo el guión de la tercera temporada donde Helsinki se escapaba a la Argentina, que es serbio, música Klemer, y nosotros banda argentina que toca Klezmer entrabamos perfectamente en el guión. Entonces, nos invitaron a actuar. Somos la banda de Helsinki en la serie y dos canciones nuestras suenan de banda sonora.

“La flor y el libro” y “La Palloza”, ¿por qué las eligieron?

A las canciones las eligió el musicalizador de la serie. Tiene que ver con el guión y con el momento afectivo. “La flor y el libro” es la canción que corona “La Giravida”, nuestro disco anterior. Es una canción triste. La Giravida es un disco que habla como de la rueda de la fortuna. La parte afectiva es la que eligió “La Casa de Papel” para la secuencia donde Helsinki está tocando en la calle. En tanto, “La Palloza”, que es una casita tradicional de Galicia, una construcción muy antigua. Cuando fuimos a un festival allá nos enamoramos del pueblo de Balboa y le escribimos esta canción. Casualmente, es la única canción escrita a un pueblo español y por eso también es lindo que la serie la haya elegido. Cuando fuimos a rodar para “La Casa de Papel” también rodamos el videoclip de “La Palloza”.

“La banda de la banda de La Casa de Papel”





Fueron parte de la banda sonora de la serie de Netflix “La Casa de Papel”, temporadas 3 y 4, con dos canciones originales del álbum “La Giravida”, y actúan también en dos de sus capítulos.

Ahora, son parte de la banda sonora de la serie rusa “El Método” con un tema del disco “E Viva!”.

¿Cómo vivieron esta experiencia de que su música sea banda sonora y que ustedes hayan hecho un cameo en la serie más exitosa de Netflix?

Nosotros ya veníamos trabajando internacionalmente con un montón de esfuerzo propio y enormes satisfacciones, pero de repente, con esto de “La Casa de Papel”, es como si el mundo te pusiera una lupa para ver qué hacen estos chicos. Ha sido una gran oportunidad y una gran ventana que se nos abrió y que, luego, tiene que ser respaldada por tu trabajo, tu música para que a la gente le guste genuinamente. Todo esto hizo que tuviéramos un público mucho más grande, como ocurre en México, país al que nunca fuimos y es el que más nos escucha en el mundo. Lo de “La Casa de Papel” fue como un gran escaparate, pero también hay que tener cuidado y saber que esto tiene que estar respaldado con mucha dedicación porque si no tiene atrás una música que la respalde, todo se cae.

¿Qué sintieron cuando, en España, a “La Fanfarria del Capitán” la consideraron “la banda de la banda de La Casa de Papel”?

Es muy lindo. Es una definición que nos puso la agencia EFE. Es muy simpático. De alguna manera, te da a conocer. Después, el destino dirá si la gente nos seguirá considerando así o ya seguimos con nuestro propio camino. Lo bueno de haber tenido una trayectoria y una carrera tan grande, por un lado, estás tranquilo porque no dependes exclusivamente de eso para seguir adelante y también para poner las cosas en su contexto. Íbamos a hacer una gira de 60 conciertos este año (Europa, México, Chile y Brasil) siendo la banda de “La Casa de Papel”, pero todo se frenó por la pandemia. Calma, hay que dejar que la magia se manifieste.

La magia sucede en cada canción

“Magias de hoy”, quinto álbum de la banda, está compueso por 10 canciones con diversos estilos que muestran una vez más la diversidad musical de La Fanfarria, muchas de ellas creadas durante sus largos viajes por el mundo. El disco cuenta con colegas invitados a participar de esta nueva aventura: Amsterdam Klezmer Band (Holanda), Riosentí (México /Argentina), Dejan Lepanja (Eslovenia), Fideo y los del Mondo, Mintcho Garramone, El Plan de la Mariposa y Bersuit Vergarabat (Argentina).

El disco es un viaje por distintos folclores argentinos: huayno, zamba, cumbia, cuarteto y candombe, fusionado con rock y melodías del mundo, parte de su tradición nómada. Los temas de las canciones giran en torno de la realización personal, a la niñez y al amor, con profundas letras que invitan a la reflexión a través de la poesía.

La orquestación del álbum lo convierte en una obra extraordinaria. Al septeto que conforma la banda, que ya cuenta con guitarra, bajo, batería, violín, acordeón, trombón y trompeta, se sumaron cuartetos de cuerdas, secciones completas de vientos, percusión latina, bandoneón, serrucho y bouzuki irlandés entre otros, dando como resultado magnífico trabajo que amalgama folclores del mundo interpretados por más de 30 músicos y un centenar de instrumentos.

Las diez canciones que la integran son “La ira del mar”, “Magias de hoy”, “Lagarto Skay”, “Gran Rex”, “Las preguntas del viento”, “Luna llena”, “Canción gitana”, “Casa okupa” y “Cuando los pájaros cantan”.l