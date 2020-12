VIDEO | Denise Faro, cantante y actriz italiana que conquista el mundo con su voz, estilo y pasión por la música

03/12/2020 - 16:32 Camerino

Denise Faro es una reconocida cantautora italiana que vive en Los Ángeles.

Ganadora del “Festival de Viña del Mar”,con su canción “Grazieate”. Telonera de los últimos conciertos de Vasco Rossi (cantante italiano comparable Luis Miguel en México) en el estadio de San Siro, frente a un público de más de 100.000 personas.

Chica Disney, protagonista de grandes obras teatrales en Italia y Estados Unidos, entre ellas “El cartero”, “High School Musical” y “Julieta y Romeo”. Invitada especial en el festival de la canción Italiano San Remo.

Ahora está terminando su nuevo álbum, en doble versión (italiano español), con la participación de famosos autores del panorama musical italiano e internacional, que será presentado al público en el 2021 en un único gran evento en Italia.

El disco que verá luz en el 2021 está producido musicalmente por Daniele Coro autor y productor de importantes artistas como: Alessandra Amoroso, Laura Pausini, Renga, Carboni, Masinietc Además de otros autores destacados que escribieron algunos de los últimos éxitos de Laura Pausini, Kylie Minogue, Tiziano Ferro, J-Ax, Amoroso, Tatangelo, Nek, Gianni Morandi, Annalisa y muchos más.

En palabras de la misma Denise “Después de vivir y trabajar durante muchos años entre los Estados Unidos y México, escribir un álbum en Italia con un equipo enteramente italiano fue como "descubrir una nueva música". De hecho, con este proyecto siento haber tocado algo mucho más profundo y he "redescubierto" mis orígenes en todos los sentidos, descubriendo también nuevas facetas que han hecho este disco, desde mi punto de vista, "único".

“Este proyecto resultó ser una verdadera escuela de vida desde todos los puntos de vista. Estuve escribiendo y trabajando juntos a autores “Gigantes” como Claudio Guidetti, autor de los grandes éxitos de Ramazzotti o Daniele Coro autor de Alessandra Amoroso, y si en un principio tenía miedo de "no estar a la altura" y llegué de puntillas, tengo que admitir que, al contrario, cada uno de ellos me hizo sentir de inmediato a gusto, tratando de entrar y entender mi mundo y ayudándome a sacar lo mejor de mí. Tengo que agradecerles porque se de haber aprendido mucho y no lo olvidaré”, destacó.

Compuesta por Faro, Pollex, Angiuli, Flora, Exfteris, Jacuzzi la punta de lanza dice así "Caigo en millones de piezas, llorando en un jacuzzi" esta frase para Denise Faro contiene el significado de toda la canción, la fragilidad que todos sentimos por dentro cuando nos sentimos solos o abandonados y que muchas veces intentamos esconder hasta de nosotros mismos "llorando a escondidas y pretendiendo que todo está bien”. Como suele suceder, las cosas llegan cuando menos te lo esperas, ¡y así fue para “jacuzzi”! Fué la última canción en llegar, casi por casualidad, cuando el disco ya estaba prácticamente cerrado, pero tenía ese algo "mágico" que no podía ignorar … ¡Me encantó desde el principio y estoy orgullosa que sea esta la canción que abrirá el camino a lo que está por venir!





ACERCA DE DENISE FARO

La Cantante, compositora y actriz Denise Faro nacida en Italia y “hija del mundo” como ella misma se define, ha empezado desde muy joven su carrera actoral gracias a una famosa serie italiana llamada “Un Médico in Familia”, seguida por la película “Come tu mi Vuoi”.

“Triple threat” desde los exordios, en principio Denise siente la necesidad de demostrar sus talentos (el canto, la danza y la actuación) en un único escenario “el teatro”.

Con tan solo 18 años entra en el elenco de la Opera Popolare de Riccardo Cocciante “Julieta y Romeo” con el papel protagónico de Julieta.

Un año después, la compañía de Disney la elige como protagonista de “High School Musical” en su versión italiana, gracias a la cual alcanza un éxito rotundo en su País.

En el 2009 vuelve al teatro con el exitoso Musical Argentino “Patito Feo”, en un tour internacional entre Italia y España.

Después de 4 años de éxito y crecimiento, Denise decide dejar por un tiempo el teatro y concentrarse en su carrera musical.

En el 2012 conquista los corazones latinos, ganando uno de los festivales más importantes en el mundo: "El Festival de Viña del Mar”, representando a su País Italia con su primer sencillo “Grazie a te”.

Al mismo tiempo, vuelve a las pantallas italianas con un papel protagónico en la serie “Benvenuti a Tavola 1” y “Benvenuti a Tavola 2 “ (2012/2013).

Después de varios años (en el 2014) vuelve al teatro, pero por primera vez en Estados Unidos interpretando el papel de la dulce Beatriz en “The Postman”, adaptación teatral de la famosa película “Il Postino”.

Viviendo en Los Ángeles, California, Denise no se deja escapar la oportunidad de vivir la experiencia de Hollywood,interpretando papeles como “la italiana” en la serie de TV “Soccer and Drink” o “Bella” en la película “The Father (Papa)”.

El 2019 es para Denise un “nuevo comienzo” musical. Lanza dos nuevos sencillos, el primero “Breaking Free” en colaboración con el DJ Luis Rodríguez, con quien abrió, en el Stadium de Sansiro, dos conciertos del rock star italiana Vasco Rossi, frente a un público de 120 mil personas, y “Atrapada”, una canción escrita de la mano de Denise junto a ganadora de un grammy Ana Casalett, con la cual, como ella misma declara, se cuenta “sin filtros”, “sé que para llegar tengo que caer mil veces, duele, pero aún me quedan ganas de luchar”.

En este 2020, en plena pandemia, saca el sencillo, escrito y producido enteramente en Los Ángeles, que, así como dice el título promete ser “Inolvidable”. Hoy en día Denise se encuentra en Italia, terminado las grabaciones de su nuevo Álbum, que saldrá en marzo 2021. Sin embargo, en noviembre del 2020 presenta un adelanto con la canción “Jacuzzi”.