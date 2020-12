Dalma explotó en Twitter por su madre

03/12/2020 - 21:10 Pura Vida

La muerte de Diego Armando Maradona hizo que muchas voces famosas se hicieran escuchar con anécdotas y reconocimiento hacia el exastro del fútbol argentino, a través de las redes sociales. Y si hay una de las más buscadas y esperadas, esa ha sido la de Claudia Villafañe, su exmujer y madre de sus hijas Dalma y Gianinna, quien con motivo de su vuelta al reality MasterChef Celebrity solo uso su Instagram para compartir fotos de su participación en la competencia, sin hacer ninguna mención pública sobre el fallecimiento de su exmarido.

Por eso, grande fue la sorpresa, sobre todo de la mayor de las hijas de Villafañe, Dalma, cuando encontró a Claudia en la portada de la revista Caras declarando: “Quiero que mis nietos lo recuerden como El Babu”, en referencia a Maradona, mientras posa con gesto adusto y mirando directamente al lente del fotógrafo.

Al encontrarse con la publicación, Dalma, usó inmediatamente su cuenta de Twitter para acusar a la revista de haber “falseado” esa declaración. “¡Otra de las tantas jugadas asquerosas de la revista Caras!”, escribió la hermana de Gianinna, y agregó: “¡Hacen una tapa con mi mamá cuando ella jamás habló y menos les dio una nota! ¿Qué pasa con las notas inventadas? ¡Un poquito de respeto!”.

No obstante, el vicedirector de Caras, Héctor Maugeri, aseguró mediante un escrito que posteó en su cuenta de Instagram que Claudia estaba al tanto de la tapa que la revista iba a armar con ella. Allí, sostuvo que “se utilizó una foto de archivo para sostener una nota que está escrita con cariño, respeto, honrando la memoria de Diego”, pero también destacando la “fortaleza” de su ex esposa como “mujer, madre y abuela”.

Además, señaló que “la señora Claudia Villafañe, recibió dos audios míos pidiéndole una frase para sostener una nota de tapa en la que se repasaría su historia de amor junto a Diego”.

Luego contó que buscó “guiarla” sobre cuál sería “el contenido de la frase” que definiría la tapa. “Siempre la escuché hablar de su amor como abuela y su devoción por sus nietos. Entendí que una frase referida al recuerdo de Diego como abuelo sería graficarlo desde el lugar más humano. Entonces le sugerí: ‘Quiero que mis nietos lo recuerden como un hombre que cumplió sus sueños’. Claudia, de manera respetuosa, me escribió a mi WhatsApp que no lo definiría de esa manera porque no era su vocabulario. Frente a mi insistencia, definió al recuerdo de Diego como abuelo como ‘El Babu’. Eso es todo”, explicó.