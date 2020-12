La muerte de Maradona: Fuertes declaraciones de Mora Godoy

06/12/2020 - 12:36 Pura Vida

A diez días de la muerte de Diego Maradona, el dolor y la nostalgia de muchas personalidades del ambiente artístico sigue a flor a piel, ante la irreparable partida del ídolo.

La Justicia investiga si hubo negligencia médica, luego de que el Diez fuera operado de un hematoma subdural y estuviera rehabilitándose en una casa, en el partido de Tigre.

Invitada a PH, podemos hablar, Mora Godoy respondió la consulta de Andy Kusnetzoff, cuándo fue la última vez que lloró, y no solo expuso su angustia, también manifestó su firme postura sobre el fallecimiento de Maradona.

"Lloré mucho, mucho, mucho, con la muerte de Diego Maradona. Me enteré por la tele, me fue muy triste. Creo que se podría haber evitado. Eso pienso yo, por ahí me equivoco", dijo la bailarina de tango. Y agregó, apenada: "A Diego no lo conocí. No tuve esa suerte".