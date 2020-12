Dónde estabas el día que asesinaron a Lennon

06/12/2020 - 20:13 Pura Vida

La noche del 8 de diciembre de 1980, una serie de disparos efectuados por un fan desequilibrado que lo estaba esperando en la puerta de su vivienda en Nueva York ponían fin de manera prematura a la vida de John Lennon, fundador y líder carismático de The Beatles.

Aunque al momento de su muerte, hace 40 años, el artista británico ya se erigía como una especie de leyenda viva, tanto por haber conformado junto a Paul McCartney la sociedad compositiva más importante de la música popular contemporánea, como por simbolizar una verdadera revolución cultural; el fatal desenlace lo convirtió en un mito.

Referentes de distintos géneros recordaron junto a Télam qué estaban haciendo aquella fatídica fecha.

Fito Páez: “Aún debo inglés y contabilidad. Debía rendir esas dos materias el 8 de diciembre de 1980. Acababan de matar a John Lennon. Fui hasta la puerta de la escuela y allí me quedé fumando unos Pall Mall cortos, sin temor a que me descubriera algún celador. Fue una mañana triste. A mis 17 ya me conocía su obra casi de memoria”.

Litto Nebbia: “Su trágica muerte me tomó de sorpresa. Para colmo la semana anterior, yo andaba por Nueva York grabando y luego paseando fuimos con un amigo hasta la puerta del legendario edificio Dakota en el Central Park. Regresé para México y a los pocos días me llama mi amigo dándome la tremenda noticia: ‘Asesinaron a John Lennon’. Casi naturalmente me senté al piano y escribí ‘Para John’”.

Raúl Porchetto: “Recuerdo que era un día muy lindo. Me levanté y fui al balcón. Puse la radio y al escuchar la noticia quedé paralizado. Me quedé duro. Lo único que atiné fue a volver a bajar la persiana y quedarme a oscuras frente a uno de esos viejos combinados escuchando la radio. No podía salir del shock. Me parecía increíble porque uno cree que esas personas no mueren”.