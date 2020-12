Marcelo Toledo no olvida a sus mayores

07/12/2020 - 21:15 Pura Vida

Los Manseros Santiagueños y Leo Dan son dos de los grandes referentes que tiene el cantautor santiagueño Marcelo Toledo. Hijo del “Mansero” Alfredo “Alito” Toledo y admirador incondicional de la obra del legendario conjunto tradicional como también del autor de “Santiago querido”, Marcelo los homenajeará al versionar sus clásicos este sábado 12 durante el concierto streaming “Marcelo Toledo, 15 años de éxitos y remembranzas”.

Desde la plataforma https:/ /www.paseshow.com.ar, Toledo realizará un recorrido por sus canciones, sus éxitos, sus discos y el resumen reversionado de un repertorio consagrado por el público en peñas, fiestas populares y festivales de todo el país a lo largo de 15 años de carrera artística.

Su estilo tan particular es reconocido en los escenarios del país por entrelazar lo criollo y lo romántico. “Gustito a Mistol” es el título de la zamba que catapultó al artista al reconocimiento popular, y que le permitió instalarse como solista folklórico de gran proyección a nivel nacional.

Lleva en su interior el ritmo ancestral de la chacarera. Tiene en su esencia el compromiso de cantarle a su tierra y defender la música folclórica santiagueña.

“Hemos aprovechado en esta pandemia para trabajar desde la selección de los temas y darle un argumento al espectáculo. Para este año habíamos programado un show en vivo, pero debido a todo lo que estamos pasando por el coronavirus, hemos resuelto que todo esto no sea una idea en vano. Entonces, hemos decidido hacer el show en vivo, pero no como nosotros pretendíamos: en un teatro y con gente”, resaltó Marcelo, a EL LIBERAL, al hablar de la esencia del concierto de este sábado 12 que se desarrollará en vivo, respetando los protocolos establecidos, sin público, desde el Cine Renzi, de La Banda.

En cuanto al repertorio que presentará, precisó: “Estarán aquellos temas con los cuales nos ha conocido la gente y también no olvidarnos de todos esos intérpretes que han hecho mucho por la música de Santiago del Estero. No importa el género para nosotros. Cuando decimos, en el título del show, éxitos, no nos referimos a nuestros éxitos solamente sino que también nos referimos a los éxitos de Los Manseros Santiagueños, de Leo Dan, de Carlos Carabajal, de “Koly” Arce. Cuando planteamos que esto sea un streaming, al mismo tiempo tuvimos en cuenta que sea con una calidad de imagen y sonido y también de los festejos de los quince años que va a quedar plasmado en una próxima placa discográfica”.

Su repertorio está compuesto por chacareras, zambas, gatos, escondidos, carnavalitos, carnaval cruceño, entre otros ritmos.l