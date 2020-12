Había tocado fondo, pero nunca dejó de luchar

11/12/2020 - 20:56 Pura Vida

La vida suele sorprender a algunas personas con segundas oportunidades. Carlos “Carlín” Calvo fue una de ellas. Si bien en 1999 sufrió un primer accidente cerebro vascular, hasta 2010, cuando protagonizó el segundo se había ocupado de reflexionar en la vida que estaba llevando y en la que quería construir para él y los suyos. Así lo confesó a EL LIBERAL en 2009, cuando visitó Santiago del Estero con la obra “Taxi II” y sorprendió abriendo su corazón a las preguntas del periodista Emilio Marcelo Jozami. “Con los años uno aprende. Yo toqué la gloria y el fondo del mar. Sin transiciones. Más abajo no pude ir. Logré salir porque aposté a la vida, creí en los seres que amo y en Dios. Hoy disfruto de todas las cosas bellas y sencillas”, dijo.

Y Calvo también formaba parte de la sencillez de la que él estaba aprendiendo a disfrutar. Por eso, miles de personas se mostraron acongojadas en las redes sociales ante la noticia de su fallecimiento, a los 67 años, en un centro de alta complejidad del barrio porteño de Parque Patricios, donde estaba internado hacía dos meses, y adonde seguía luchando contra las secuelas que le dejaron los ACV.

¿Conviven Carlos Andrés Calvo con aquel inolvidable “Carlín” Cantoni de “Amigos son los amigos”?, le preguntó el periodista santiagueño, y el actor contestó en aquella ocasión con tono reflexivo: “‘Carlín’me decían desde chiquito. Mucho no lo puedo dejar de lado. La gente me llama más por ese diminutivo que por mi nombre. Tampoco voy a renegar de eso. Uno lo fue dejando de lado porque ya ‘ Carlín’ a esta altura de mi vida, es tontín. Lo que hago es no renegar sino recordarlo con mucho afecto porque fueron años de mi vida de mucha alegría, de mucho placer y de haber disfrutado del trabajo junto a Rago, con quien volvimos a encontrarnos en “Extraña Pareja” (en teatro), y quien ya no es Pablito. Con Pablo seguimos viéndonos y compartiendo la entrañable amistad que tenemos”.

Allegados afirman que el actor llevaba más de una década inactivo y en los últimos años dependía de la asistencia de personal especializado durante las 24 horas para poder movilizarse y atender sus necesidades básicas.

La vida de Calvo, una figura de alto impacto en teatro y TV desde los tempranos ‘80, cuando debutó en “El Rafa” con su primer protagónico junto a Alberto de Mendoza y Alicia Bruzzo, se modificó abruptamente a partir de los dos accidentes cerebro vasculares (ACV).

Del primero pudo rehabilitarse, pero el segundo, que se produjo a minutos de salir al escenario en Mar del Plata con la obra “Taxi II”, le dejó fuertes secuelas, que no pudo revertir, ni aún con las asistencia especializada y permanente.





El segundo nombre le llegó con la ficción

Nacido en Capital Federal el 21 de febrero de 1953 y criado en San Antonio de Padua, provincia de Buenos Aires, Carlos Andrés Calvo no se llamaba “Andrés”, sino que ese segundo nombre le fue impuesto por un productor con la intención de “despegarlo” del histórico jurista (1824-1906) cuyo nombre lleva una calle en el barrio porteño de San Telmo y Constitución.

Con su casi un 1,90 de altura, gran simpatía y un innegable poder de seducción, en su época de esplendor su presencia no dejaba indiferente a nadie. Eso lo transformaba en uno de los galanes más admirados, aunque estuvo casado solamente con quien es la madre de sus dos hijos, Carina Gallucci, y quien, pese a la separación que ambos decidieron en 2010, lo acompañó hasta sus últimos momentos de vida.

“Carlín” estudió actuación a principios de la década del 70 y, en 1973, integró el elenco de “La lección de anatomía”.

Un año después, debutó en TV, el medio que le ofreció una difusión masiva y una lógica fama mediática, en “La casa, el teatro y usted”; y en 1976 actuó en ‘La familia Super Star’, por el 9, con Irma Córdoba y el también emergente Ricardo Darín. De ahí en más no paró se cosechar éxitos.

EMOTIVAS DESPEDIDAS EN LAS REDES

La muerte de Carlos Calvo inundó las redes con sentidos mensajes como el de Ricardo Darín, con quien mantuvo una gran amistad de la que luego se distanciaron. “Carlin, discutimos veinte años, nos reímos a carcajadas veinte años...hoy dejame que me muera un poco con vos. Descansá en paz, te abrazo fuerte”, escribió Darín enTwitter. Desde la cuenta de Twitter del Multiteatro, Carlos Rottemberg recordó: “Trabajamos juntos durante mucho tiempo en esta casa teatral, aun antes de conocer su gran fama. Lo quisimos y compartimos una relación personal que excedió lo laboral. Con infinita tristeza lo despedimos con un fuerte aplauso, el que tanto disfrutaba. Abrazo a su familia”. “Siempre te recordaré Carlin”, escribió en su cuenta de Instagram el actor y productor Codevilla, acompañado por una foto de una escena juntos en el filme “Adiós, Roberto”, de 1985. El actor Nicolás Vázquez lo recordó contando que “fue uno de los primeros” que le dio una oportunidad: “‘Meté pibe, jugá, improvisá!’ me decías cuando yo tenía 19 y recién empezaba en la tele. Años después me di el gusto de jugar otra vez con vos, pero arriba de un escenario y todo fue risas. Muchas anécdotas quedarán en mi corazón con vos y tu familia hermosa. Tenías razón, no te equivocaste: ‘es una lucha. Ahora a descansar de verdad. Hasta siempre amigo”. El conductor José María Listorti tuiteó: “Murió Carlín Calvo. Un fenómeno como persona y como actor. Aflojá un poco 2020, por favor”; algo similar recordó Luciana Salazar, quien escribió en su cuenta: “¡Qué tristeza! Para ir cerrando este año para el olvido. Q.E.P.D. querido Carlín. Cariños para toda tu familia, gran persona y compañero”. Araceli González sintetizó este momento con un “Duele”.