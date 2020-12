Clooney puso en riesgo su vida en su último filme

11/12/2020 - 21:20 Pura Vida

Hasta ahora solo se había difundido el nombre, “Cielo de medianoche” , y a sus protagonistas, George Clooney y Felicity Jones, junto a David Oyelowo, Kyle Chandler, Demián Bichir y Tiffany Boone. Pero a menos de dos semanas para que llegue a la programación del streaming, Netflix comenzó a difundir las primeras imágenes de un poderoso tráiler.

Este 23 de diciembre se estrenará la película basada en el libro de Lily Brooks-Dalton, que acerca una historia post-

apocalíptica y que se centra en Augustine, un solitario científico en el Ártico que intenta evitar que Sully y sus compañeros astronautas regresen a casa en medio de una misteriosa catástrofe global.

Para el personaje de la película que él mismo dirigió, Clooney tuvo que perder 12 kilos y su exigencia para hacerlo en el menor tiempo posible puso en jaque la salud del actor que debió ser internado por una pancreatitis. Lo confesó él mismo al diario británico The Mirror.

“Creo que me esforcé demasiado para perder mucho peso en poco tiempo y seguramente no me estaba cuidando. Me llevó unas semanas recuperarme, y como director no fue fácil, porque necesitas tener energía”, expresó.

Pero el ganador del Óscar no solo perdió peso sino que también modificó su apariencia física, dejándose crecer la barba. “Me dejé una barba grande y fea”, contó el actor, y contó una divertida anécdota sobre su transformación: “A mi hijo le encantaba porque escondía cosas en ella”. Pero no sucedió lo mismos con las mujeres de su familia: “Mi esposa e hija se mostraron muy felices cuando terminó la película porque era muy difícil encontrar una cara debajo de todo ese lío”, dijo.

La película pone delante de los ojos del espectador una reflexión filosófica sobre el maltrato a la tierra. No hay sensacionalismo, pero aunque el filme tiene un inicio parsimonioso la crítica alienta a darle tiempo para descubrir una planteo emocionante.