VIDEO | Lwlo: “Wacho Pistola” surgió de la impotencia que me generan los prejuicios y la discriminación en general”

18/12/2020 - 14:16 Camerino

“Wacho Pistola” es una letra directa, sin metáforas. Es una canción reveladora del pensamiento que tiene Lwlo, una joven cantautora argentina que, a través del trap, expone la discriminación y la hipocresía social que existe en la sociedad.

“Wacho Pistola” surge de la impotencia que me generan los prejuicios y la discriminación en general. Y es un tema que quise escribir en primera persona, porque siento que cuando las letras se cantan en primera persona, es como que se sienten más, y es más fácil para las personas identificarse de esa manera”, le dijo a EL LIBERAL en una entrevista por Zoom.

“Si bien yo no viví en carne propia el hambre, gracias a la realidad que me tocó, siento que es muy importante hacer propio un tema que debería ser de todos. No está bueno juzgar. Bajo ningún concepto. Y menos cuando la persona no tiene la culpa de absolutamente nada”, precisó Lwlo quien, el pasado 13 de diciembre, presentó oficialmente “Wacho Pistola”. A este tema lo interpreta junto con Percy, artista de la Villa 21(Buenos Aires).

"El arte y la música pueden sacar a los chicos de la calle. Uno no elige en dónde nacer. Y uno no elige que lo estigmaticen. La sociedad lo hace. Y está bueno cambiar ese concepto errado. Y me parece que esta canción encarna una lucha que creo importante”.