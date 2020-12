PALITO ORTEGA EMULARÁ A FRANK SINATRA CON SU HIJA ROSARIO

20/12/2020 - 21:46 Pura Vida

En lo que supone el tercer adelanto de su futuro disco en el que homenajea al swing, Palito Ortega sigue en la senda de su admirado Frank Sinatra al lanzar “Algo tonto”, versión en español registrada junto a su hija Rosario, tal como “La Voz” lo había hecho originalmente con su primogénita Nancy.

Previamente, el músico y productor argentino había anticipado sus lecturas de “I’ve got you under my skin” (Te llevo bajo mi piel) y “Beyond the sea” (Bajo el mar).

Todas estas canciones serán parte del disco que completan una trilogía iniciada en 2017 con “Rock and Roll” y continuada en 2018 con “Románticos 60s”, en la que el artista tucumano da cuenta de sus grandes influencias. Ahora será el turno de un repertorio clásico de las orquestas de swing, tan populares en la primera mitad del siglo XX, en donde destacaron recordadas voces, como el caso de Frank Sinatra.

En este caso, se trata de la primera canción interpretada por un padre y su hija que logró ubicarse en el tope de los rankings mundiales; y que en los ‘90 fue retomada por Robbie Williams junto a la actriz Nicole Kidman.

Cabe recordar que Palito Ortega fue el responsable en 1981 de la única visita que Sinatra hizo a nuestro país.l