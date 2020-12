“La princesita” ya no oculta su amor por Nico

22/12/2020 - 20:15 Pura Vida

Karina “La princesita” volvió a apostar al amor y ya no lo oculta. Aunque al principio prefirió resguardar su relación, hay ya es de público conocimiento e incluso ella misma comparte fotos y videos en sus redes sociales.

Enamorada de Nicolás Furman, la jurado de “Cantando 2020”, contó cómo se enamoró del músico.

Con la facha

“Mi novio me conquistó con la facha. Me miró y yo dije, “¡mirá qué facha!”... Y ya está, caí a sus pies... Y habla. Habla y canta”, dijo la ex del Polaco, dejándose ver totalmente enamorada y apostando al amor, después de varios años de soltería. Recordemos que el último novio que se le conoció fue el “Kun” Agüero.

Además, reveló que el mote de “novios” lo propuso Nicolás y ella lo aceptó, pero -sin embargo- pese a que él se lleva bien con su hija Sol- de su relación con el Polaco- y con su mamá, Karina quiere ser cauta y vive el día a día.

Sobre los planes de este verano anunció: “Tanto no sé, yo pienso en el mañana y ya”.

Vale indicar que Nicolás Furman tiene 38 años, es oriundo de Bariloche y también es músico.