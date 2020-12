Cecilia Bolocco y su hijo sufrieron un violento intento de asalto en Chile

28/12/2020 - 21:05 Pura Vida

La ex modelo chilena y conductora de TV Cecilia Bolocco sufrió un violento intento de asalto la noche del domingo junto a su hijo Máximo, cuando una banda criminal intentó rodearla en una intersección de Santiago de Chile.

La ex reina de belleza salía del aeropuerto hacia su domicilio, ubicado en la comuna de La Dehesa, cuando un grupo de delincuentes intentó abordarla en un semáforo, en la intesección de la avenida Santa María con Gran Vía.

Según el reporte de Carabineros, hacia las 22.45 cuatro sujetos se bajaron de un vehículo con el rostro cubierto y la amenazaron con armas de fuego, realizado al menos dos disparos al aire.

Sin embargo, Bolocco, de 55 años, tuvo una rápida reacción y retrocedió su auto para evitar a los atacantes y salir del lugar. Así, el hecho no resultó en heridos ni lesionados. Según informó la prensa local, la ex miss Universo y Máximo Menem (hijo del ex presidente argentino), de 17 años, habían pasado un tiempo en Byscaine Point Circle, en Miami. Tras llegar a su domicilio, denunció los hechos ante las autoridades.

Bolocco y Carlos Menem, actualmente internado y en coma inducido, contrajeron matrimonio en el año 2001 y se separaron seis años después.