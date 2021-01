Marcela Tinayre rechazó participar en “MasterChef”

03/01/2021 - 20:38 Pura Vida

MasterChef Celebrity es uno de los grandes éxitos de la pantalla de Telefe (lunes a viernes a las 22.30 y domingos a las 22), motivo por el cual ya está en producción su segunda temporada.

El programa que conduce Santiago del Moro terminaría a finales de enero y volvería a comenzar -con nuevos participantes- en marzo.

Andrea Rincón, Carmen Barbieri y Claudia Fontán son algunos de los nombres que suenan para formar parte del ciclo en su nueva temporada. Y recientemente se conoció que la producción también tentó a Marcela Tinayre para que forme parte del reality culinario.

Sin embargo, la hija de Mirtha Legrand dijo que no. En diálogo con el ciclo radial Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad), la conductora explicó el motivo por el cual rechazó el ofrecimiento.

“Soy fanática de MasterChef, fuera de nuestro programa ese es el mejor y felicito a los que hicieron el casting. Me encanta. Me llamaron para el año que viene, pero prefiero que no”, aseguró Marcela Tinayre, conductora de Las Rubias (NET TV).

Sobre sus favoritas a ganar el reality, aventuró: ‘Me encantan Sofía Pachano y Belu Lucius’.

Y luego dio sus motivos: ‘Este año la pasé muy mal y esto me modificó mucho la forma de pensar, yo cocino pero no quiero más presiones...’. Quiero un 2021 más relajado, volver con mi programa en marzo y estar tranquila. Pero el ciclo me parece fantástico’, señaló Tinayre, que en el 2020 sufrió la muerte de Marcos Gastaldi y su tía Goldie.