GASALLA NO SABRÍA CÓMO CONSTRUIR UN MONÓLOGO “STREAMING”

Aunque el año pasado se había generado una gran expectativa con el regreso de Antonio Gasalla a las tablas, fue el propio humorista quien ahora descartó esa posibilidad. “En marzo cumplo 80 años. Ya no es lo mismo que actuar a los 60, hacer personajes con zapatos que aprietan, pelucas. No estoy en condiciones para jugar en el escenario”, confesó en una entrevista radial con Jorge Lafauci.

Además, remarcó: “No sé en este momento a quién hay que creerle”, en referencia a la pandemia, y se sinceró: “No sé de qué se le puede hablar a la gente, no sabría cómo construir un monólogo”.

Si bien Gasalla aseguró que su personaje de “la vieja” sigue manteniendo toda su vigencia, admitió que no lo ve para hacer un streaming, una fórmula que no le interesa, aunque el productor Guillermo Marín le propuso hacerla en esta pandemia. “La vieja que yo hago, está viva siempre. No tiene fecha, día o cuándo tiene que seguir”, señaló. Pero sobre el lenguaje para un espectáculo virtual confesó: “Empezó todo un lenguaje que no lo tengo en la cabeza, no sé qué quiere decir streaming. ¿Es teatro o hablar a la gente?”. La última vez que Antonio Gasalla se subió a un escenario fue en enero del año pasado, durante la temporada de verano en Mar del Plata, que compartía con Marcelo Polino, y a la que le dio un final abrupto por problemas de salud. l