¿Quién será el ganador de MasterChef Celebrity?

09/01/2021 - 20:21 Pura Vida

MasterChef Celebrity emitirá esta noche la última gala de eliminación en la que tanto el cantante El Polaco, como la instragramer Belu Lucius, la panelista Analía Franchín, la bailarina Sofía Pachano y la empresaria Claudia Villafañe intentarán conquistar al exigente jurado con sus platos para hacerse de un lugar en la gran final que se transmitirá el próximo domingo 17, con la conducción de Santiago del Moro.

Pero los desafíos a los que los enfrentan los reconocidos chef Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular son cada vez más exigentes, y en sus devoluciones cada uno hila más fino. En ese contexto, una de las que más está sufriendo es Vicky Xipolitakis, quien no pudo hacerse de ninguna “estrella dorada” en la semana, lo cual le permitiría ser optimista y sentir que va avanzando en la competencia. Contrariamente a eso, a la mediática no le vienen saliendo bien las preparaciones. Al resto, los atravesó ya la hermosa sensación de ser nombrados como los cocineros del “mejor plato del día”. Y las que más estrellas obtuvieron fueron Claudia Villafañe y Sofía Pachano, dos cada una, quienes serán las primeras en enfrentarse hoy para adueñarse de un lugar en la final y seguir desde el balcón la competencia entre sus compañeros.

A raíz de que la final ya fue grabada, la producción del reality se encargó de reducir al menor número posible la cantidad de personas que conocen el nombre del verdadero ganador. Para eso también se dice que se grabaron dos finales, con sus posibles triunfadores.

El recuerdo de BakeOff

Como se recordará, Telefé ya tuvo una mala experiencia con el certamen pastelero Bake Off en el que se filtró el nombre del ganador y tuvieron que volver a grabar el final.

Al respecto, en el programa que conduce Catalina Dugli, el jurado Adrián Betular adelantó: “Yo te voy a confirmar que se hizo absolutamente todo para que la mayoría de las personas se enteren ese mismo día, que es lo que va a ocurrir. Pocas personas saben lo que va a ocurrir. Es un secreto bien guardado y no nos va a volver a pasar”, sostuvo el pastelero.

Con respecto a sus hábitos alimentarios, reveló: “Yo era muy desordenado para comer. Me comía un alfajor al mediodía o desayunaba un vaso de gaseosa. La pandemia me ayudó mucho a ordenarme. Dejé la gaseosa, empecé con el agua y me empezó a cambiar mucho el metabolismo”.

“Llegué a pesar como 125 kilos y ahora peso 100”, contó Betular el chef que si bien ya se había destacado en Bake Off logró sacar a relucir todo su potencial en esta edición de MasterChef Celebrity con comentarios cargados de ironía que generan risas no solo entre los participantes, sino también entre el público.

El certamen de cocina acercó también confesiones en este último tiempo como la que hizo Claudia Villafañe en MasterChef a la carta, adonde le contó a su conductora Flor Vigna que Ricky Martín llegó a ir a su casa, en el baúl de un auto, para comer un asado con ellos, en los inicio de su carrera. También reveló que mantiene una amistad con Luciano Pereyra, quien ha trasnochado muchas veces en su casa, guitarreando. Incluso confesó que es muy amiga de la madre del cantante.