FÚNEBRES | 10 de enero del 2021

11/01/2021 - 01:34 Funebres

FALLECIMIENTOS

11/01/21

- Lorenza Justiniana Orellana de Ibarra

- Feliciana Cáceres

- Paola Yanina Zárate

- Salvador Alberto Sambadaro

- Pedro Alberto Umaño

- Cergio del Carmen González

- Pedro Fernando Pedraza (Las Termas de R. Hondo)

- Miguel Nassif (Añatuya)

- Eleuteria Coronel

- Edilia Raquel Ledesma (La Banda)

- Francisco SolanoArias (Dpto. Figueroa)

- Reinaldo Felipe Feil

- Pilar Céspedes (Añatuya)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CÁCERES, FELICIANA (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. Sus hijos Delfín, Cristina, Norma Guillermo, Daniel, Silvia, Sandra, h. pol. y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz a las 10 hs. casa duelo, s.v. Pedro L. Gallo 330. SERVICIO ORG ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CÁCERES, FELICIANA (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. "Cuando clamo a ti, Tú me respondes ¡Oh mi Dios salvador! Tú, que me has sostenido en mis angustias, ten compasión de mí y escucha mi oración: que el alma de mi amada madre, por tu infinita misericordia, descanse en paz". Su hija Silvia, su hijo pol. Gustavo Fernández y sus nietos Ramiro, Franco y Kiara, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

CÁCERES, FELICIANA (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. "Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. El nos guiará más allá de la muerte". Su hija Norma Elisa Santillán, participa con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CÁCERES, FELICIANA (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. "Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará". Su hermana Ángela Cristina Cáceres, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

CÁCERES, FELICIANA (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. "El Señor que la llamó la reciba con los brazos abiertos". La comunidad educativa del Instituto secundario Sagrado Corazón de Jesús participa el fallecimiento de la madre de la Prof. Silvia Santillán y abuela de la Prof. Soledad Capilla y acompañan a toda la familia en el dolor. Ruega oraciones en su memoria.

CÁCERES, FELICIANA (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. "Bendice los que al ser llamados por Dios dejan tras de si una estela imborrable de cariño". Norma Fernández de Acosta y Antonio Acosta, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento, ruegan oraciones en su memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin.

CÁCERES, FELICIANA (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". José Luis Acosta y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañando a su familia en este doloroso momento.

CÁCERES, FELICIANA (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mi, aunque muera, vivirá; y todo el que vive, y cree en mí, nunca morirá." (Juan 11: 25-26). Amigos de su hijo Guillermo Santillán, Luis Ledesma, su esposa Mercedes, Roxana, Fernando y Larita, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia.

CÁCERES, FELICIANA (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. Personal directivo, docente y de maestranza de la Escuela Paul Groussac, participan con dolor el fallecimiento de la mamá de nuestra compañera Silvia. Ruegan una oración en su memoria.

CÁCERES, FELICIANA (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. Los amigos de su hija Silvia: Mario Gómez, Magalí, Silvia Abdala, Rudy Gómez, Claudia Oliva y Marcelo Murad, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CHEBLE, ANALÍA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/1/21|. "Señor dale el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus amigos Nilda, Analía y Raul Luján participan con profundo dolor su fallecimiento.

CORONEL, ELEUTERIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/21|. Sus hijos José, Victorino,Víctor, Segundo, h. pol. nietos y bisnietos y demás fliares. participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.SERVICIO ORG ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CORONEL, JUAN IGNACIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/21|. Entonces Jesús dijo: Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi vivirá aunque muera y todo el que vive y el que cree en mi no morirá jamás. Su hermana Keka, su cuñado Lucho y sus sobrinas Marcela, Sandra y Cecilia junto a sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

ESPECHE, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. Sus sobrinos Marcela Bravo de Zamora y Pablo R. Rovarini, sus hijos Justino y Manuel participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su descanso eterno.

ESPECHE, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. Sus primos Tulio, Dimbo, Mónica, Clarita y Dorita Martilotti Ábalos y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Gringa y familia en este doloroso momento.

ESPECHE, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. Miguel Cuevas, su señora Myriam Alicia Diven Jozami y sus hijos Josefina, Virginia y Francisco participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ESPECHE, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. Lamentando su deceso acompañamos a la Dra. Bravo Zamora y su familia con pesar. Familia Ávalos Ferrer.

ESPECHE, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. Aldo. J. Gómez, Yayá Macedo de Gómez, sus hijos Aldo, Silvina, Fernanda, Mónica, Cecilia, Dolores y familias participan su fallecimiento y despiden a Raúl recordando la niñez, familia y amistad compartida. Paz en su tumba.

ESPECHE, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. María Nelva de Ahuad, junto a sus hijos Rodolfo, Silvina, Paulina y Luciano, participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a su querida familia en este momento de dolor.

ESPECHE, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. Oscar Stenberg, su esposa Nélida Bertuzzi, sus hijos Oscar Gustavo, José Ricardo, Jorge Luis, Susana Edit, hijos pol. y nietos participan con dolor su fallecimiento, haciendo llegar a sus familiares sus más sentidas condolencias.

ESPECHE, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. Tomás Lucio, junto a su esposa Ester Ábalos de Lucio, sus hijos Soledad, Eugenio y Alejandra con sus respectivas familias, participan el fallecimiento de su primo Raúl Espeche, acompañan en el dolor a Gringa y sus hijos Raúl, Gustavo y José. Elevan oraciones en su memoria.

ESPECHE, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. Felisa Anabel Moyano de Arce con sus hijos Alfonso, Anabel, Pablo, Analia, Ana María y sus respectivas flias. participan con inmenso pesar su fallecimiento y acompañan a su esposa Gringa y a sus hijos en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ESPECHE, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. Pablo Mariano Arce, su esposa Andrea Paz y sus hijos Felicitas, Nicolás y Bernardita participan su fallecimiento y acompañan a toda su familia en tan difícil momento. Se ruega oraciones en su memoria.

ESPECHE, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. Graciela Rojas Alcorta de Jorge participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria y acompaña a su familia en tan dolorosa circunstancia.

ESPECHE, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. Malena Arce y Álvaro Arce participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ESPECHE, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. César Antonino Montengro,su esposa María Josefina Zucal, sus hijos Rosana, Graciela y César Ramón Montenegro Zucal y sus respectivas familias participan el fallecimiento de su vecino y amigo de muchos años. Resignación para su Sra. esposa Gringa e hijos.

ESPECHE, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. Carlos Alcorta participa con dolor de su fallecimiento y acompaña afectuosamente a toda su familia.

ESPECHE, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Víctor Hugo Villalba y familia participan con dolor el fallecimiento de su amigo Raúl y acompañan a toda su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ESPECHE, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. Clara R. Barthe de Rovarini, sus hijos Juan Manuel y Gabriela, Pablo y Marcela, Julio y Jorgelina y sus nietos lamentan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ESPECHE, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. Querida amiga Gringa y chicos, los abrazamos y acompañamos en este triste momento. Sara Vidal Alcorta de Oberlander, mis hijos Marta y Carlos, Hernán y Daniela, Irene y Mirta Cinzano. Descansa en paz, querido Raúl.

ESPECHE, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. Carlos Areal, su esposa María Rosa Hazam, sus hijos Juan Pablo, Eugenia, Carlitos, Laura y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Raúl y acompañan a su familia en tan doloroso momento.

ESPECHE, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. María Elena Hazam, sus hijos Natalia, Jorge Luis y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Raúl y acompañan a su familia en tan doloroso momento.

ESPECHE, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. María Elena, Carlos Alberto, Rubén Próspero Ábalos Aliaga y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su prima Gringa y familia. Ruegan oraciones en su memoria.

ESPECHE, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. Marcelo Gustavo Locascio, Ana María Villegas, sus hijos Marcelo y Anita Thomas, Gustavo y Milena Lescano, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo José y familia en este doloroso trance. Ruegan oraciones en su memoria.

ESPECHE, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. Roberto Enrique Pinto, María Elena Villegas de Pinto y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo José y demás familiares en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

ESPECHE, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. Sin poder despedirte mi querido y entrañable amigo de toda la vida, te guardo en mis recuerdos y corazón....hasta que volvamos a encontrarnos. Ana María Carlsson de Rodríguez Areal, sus hijos Analía, Ricardo, Ana María, Federico, Angelina y Alberto, nietos y bisnietos. Acompañan a Gringa y familia. Descansa en paz.

ESPECHE, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. Rosa Lucrecia Aguirre de Guerrieri y familia despiden a Raúl en su partida hacia el lugar de la paz imperturbable y abrazan a su querida amiga Gringa y familia con mucho cariño.

ESPECHE, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. Liliana Elkyn de Galvez y Margarita Zaín Fernández de Urueña participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su hermano político Gringo Bravo de Zamora y Chiqui Lobo en estos tristes momentos.

ESPECHE, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. Ana María Sobrero de Simón y sus hijos Pedro, Rolando, Jorge y Manuel y sus familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Gringa, hijos y nietos en este difícil momento.

FEIL, REINALDO FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/21|. Su esposa Laila Vitelli, sus hijos Silvana, Walter y Carlos, sus hijos políticos José Martinetti y Claudia Acuña y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GONZÁLEZ, CERGIO DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. Sus hijos Vanesa, Clara, Rubén y Juan, hijos pol, nietos y demás familia, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

HID, HUGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/21|. Su amigo y hermano del alma Chilo Ayunta, su esposa Gringa e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento.

HOYOS, ISABEL (CHABELA) (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/21|. Compañeros de promociones 62 y 63 de Escuela del Centenario, despedimos con dolor a nuestra querida compañera Chabela. Extrañaremos tu presencia y carisma en nuestros futuros encuentros. Que Dios te dé el descanso eterno y fortaleza para la familia.

LUNA DE PALOMO, VERÓNICA VANESA (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. Carlos Juárez, su esposa Emilse Trotta e hijos participan con dolor dolor su fallecimiento.

MANZUR, ÁNGELA BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 8/1/21|. Sus sobrinos Juan Armando Manzur, Héctor Manzur, Rafael Manzur y Teresa Manzur y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos en esta dolorosa pérdida. Se ruegan oraciones a su querida memoria.

ORELLANA DE IBARRA, LORENZA JUSTINIANA (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. Su esposo Atilio Ibarra, sus sobrinos Fabian Orellana y Teresa Paz, sus sobrinos nietos Gabriel, Valeria, Sergio y Sofia, participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de Monte Quemado. CARUSO CIA DE SEG S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SAMBADARO, SALVADOR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/21|. Su esposa Livia Estela Valdez, sus hijos, Rita, Gustavo, h/pol, Sandro, Eugenia, nietos y demás familiares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en cemet. Parque de la Paz. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SAMBADARO, SALVADOR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/21|. Mary Alegre y flia. participa con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

SAMBADARO, SALVADOR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/21|. Querido amigo Gustavo, te abrazamos dándote fuerzas y acompañándote en la partida de tu papá "Pibe". Ahora descansa en paz, luchaste como un guerrero. Acompañamos a la familia en este momento tan dificíl. Q.e.p.d. Pabo Secco, Carla Cerrano.

SAMBADARO, SALVADOR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/21|. Lucho Zanello y familia, lamentamos profundamente la desaparición del Sr. Sambadaro con quien hemos construido una verdadera amistad, disfrutando el placer de compartir con una persona tan especial como ha sido el Sr. Pibe Sambadaro. Educado, correcto, sencillo, afectivo, formal, caballero con un acentuado toque de simpatía que facilitaba su interrelación con grandes, jóvenes, adolescentes y niños con igual agrado e interés. Acompañamos con sumo pesar a Rita y su querida familia y elevaremos oraciones para que la bendita alma de su padre, descanse en la paz del Señor.

SAMBADARO, SALVADOR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/21|. Dios mío !!!! Dale al Sr. Salvador Sambadaro la paz que no tiene fin !!!! Florencia Litvak Peláez y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amiga Dra. Rita Sambadaro y elevan oraciones por su vida eterna !!!!

SAMBADARO, SALVADOR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/21|. Nicolás, Juan Ángel, Jorge, Mary Alegre y sus respectivas familias participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SAMBADARO, SALVADOR ALBERTO (PIBE) (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/21|. Inés Moreno Muñoz de Saracco y familia participa su fallecimiento y acompaña con oraciones a Livia, Gustavo y Rita y sus respectivas flias en este momento tan difícil. Brille para Pibe la luz que no tiene fin.

SAMBADARO, SALVADOR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/21|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Carlos Marcial Agüero, su esposa Graciela Torres, sus hijos Rodrigo Martín, Graciela Itatí y Mayra Mercedes, participan el fallecimiento de nuestro querido Pibe y acompañan a su esposa, hijos y nietos en estos momentos de tanto dolor. Elevamos oraciones en su memoria.

UMAÑO, PEDRO ALBERTO (q.e.p.d.) Fallecio el 9/1/21|. Sus hijos Cecilia y Fabián Umaño, su hija pol. Lorena Iñíguez, sus nietos Tisiano, Milagros, Alberto, César y Mirco participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

UMAÑO, PEDRO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. Fernando Cáceres y familia, participa con el dolor el fallecimiento de su amigo Pedro, "uno de los mejores bailarines de rock". Elevan oraciones en su memoria.

ZÁRATE, PAOLA YANINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. Su esposo Cristian Sández, sus hijos Melani, Gimena, Lázaro, Juli, Genesis, hnos. sobrinos, primos y suegra participan su fallecimiento con profundo dolor, sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad. a las 11 hs. casa duelo Bº Vinalar, Mza C. L 10. SERVICIO ORG ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

JIMÉNEZ JIMÉNEZ, EMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/21|. Su esposa, hijos, nietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

JIMÉNEZ JIMÉNEZ, EMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/21|. "Caminante no hagas ruido que Emiliano descansa en los brazos del Señor". Sus hijos Rubén y Mariel, sus nietos Agustín y Florencia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ JIMÉNEZ, EMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/21|. "Señor dale el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin". Sus hijos Alicia y Carlos, sus nietas Carolina y Gabriela participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ JIMÉNEZ, EMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su hija Agustina Jiménez participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ JIMÉNEZ, EMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/21|. "Que el Señor lo tenga a su lado como nosotros en el corazón". Fany De San Segundo, Horacio De San Segundo, José Horacio De San Segundo participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ JIMÉNEZ, EMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/21|. "El Señor es mi Pastor nada me puede faltar, en verdes praderas me hace descansar". Estela Ferreyra de Sánchez, sus hijos Raúl, Mariel, Andrea, Claudio y Matías, sus hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos difíciles momentos. Elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ JIMÉNEZ, EMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/21|. Con gran dolor despedimos a Emiliano, que el Señor Jesús lo reciba en su gloria y les dé el consuelo a sus hijos. Un enorme abrazo a toda la familia. Diana Richotti, Ernesto González, Claudia, Diego y Gabriel González. Rogamos una oración a su memoria.

JIMÉNEZ JIMÉNEZ, EMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/21|. Querido amigo, sé que te invade un inmenso dolor, pero tu fe en Dios, hará que puedas continuar junto a tu familia como siempre lo hiciste. Tu padre quedará siempre en nuestros corazones. Un enorme abrazo a Alicia y tu mamá. Cuenten siempre con nosotros... Anabel y Gabriel González.

JIMÉNEZ JIMÉNEZ, EMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/21|. La promoción '87 del colegio Santiago Apóstol acompaña con profundo dolor a su compañera Alicia y a toda su familia el fallecimiento de su padre. Rogamos una oración en su memoria.

LEDESMA, EDILIA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/1/21|. Sus hermanos, sobrinos, hijo pol. nietos y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Capilla. SERVICIO ORG ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ARIAS, FRANCISCO SOLANO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. Su esposa Ana Sosa, sus hijos Armando, José, Claudia y Rebeca, hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de San Jorge, Dpto Figueroa. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

NASSIF, MARIO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. El Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Santiago del Estero, Dres. Andrés Barrionuevo, Juan Antonio Jorge, Alicia Leguizamón, Mariano Gigena, Evelina Estofan, Sergio Brandan, Agustín Meneghini, Natali Soria y Tribunal de Disciplina, participan del fallecimiento de su colegiado. Se elevan oraciones en su memoria.

NASSIF, MARIO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. El Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Santiago del Estero, Dres. Andrés Barrionuevo, Juan Antonio Jorge, Alicia Leguizamón, Mariano Gigena, Evelina Estofan, Sergio Brandan, Agustín Meneghini, Natali Soria y Tribunal de Disciplina, participan del fallecimiento del miembro de la Comisión Defensa de la Defensa. Se elevan oraciones en su memoria.-

NASSIF, MARIO MIGUEL(q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. "Señor, recibe en tus brazos y dale el descanso eterno". Marta Padilla, Federico Raschi y familia, Gustavo Raschi, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su madre Lidia, a su esposa e hijos y demás familiares en esta pérdida irreparable y elevan oraciones en su memoria.

NASSIF, MARIO MIGUEL(q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. "Señor, te ruego le concedas el descanso eterno y que brille para él la luz que no tiene fin". Polín Ponce y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su colega y amigo y acompaña a su esposa, hijos y nietos desde la distancia en este momento de profundo pesar. Eleva una oración en su querida memoria.

NASSIF, MARIO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. Pedro Eugenio Simón, participa con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo y colega Marito. Tu temprana partida me deja un dolor profundo y lo comparto con tu esposa, hijos, nieta, hermanos y madre. Que descanses en paz querido amigo y que brille para ti la luz que no tiene fin.

PEDRAZA, PEDRO FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/21|. Su esposa Manuela Adelina Sosa, sus hijos Walter y Rolando, hnos. Tomasa, Otilia y Mirta y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Las Palmitas (Termas de R. Hondo). SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.