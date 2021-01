D’Onofrio: “Haré lo posible para que Marcelo se quede”

13/01/2021 - 22:35 Mundo River

El presidente de River Plate, Rodolfo D’Onofrio, afirmó que hará ‘todo lo posible’ para que Marcelo Gallardo continúe como entrenador luego de la eliminación ante Palmeiras, de Brasil, por las semifinales de Copa Libertadores.

‘Voy a tratar de hacer todo lo posible para que Marcelo continúe. Ojalá que Gallardo siga en River por el amor de la gente y por el trabajo que hace. Entiendo al hombre, a la persona. En determinado momento pueden sentir agotamiento y no me meto en eso’, expresó D’Onofrio en diálogo con ESPN.

‘Gallardo tomará la decisión, está en él. No tengo una intuición, están las ganas que sigan. Debe hacer un balance, pero quiero que se quede de por vida’, agregó el titular de River.

D’Onofrio dijo que si Gallardo, con contrato hasta fines de 2021, decide continuar, se reunirán para definir el futuro.

‘Nos sentaremos a conversar qué se necesita, qué ocurre con los jugadores, quién se puede ir’, indicó D’Onofrio.

El presidente de River aseguró que ‘no hay ofertas’ por jugadores del club y que el valor del dólar blue hace ‘muy difícil’ mantener a un futbolista de categoría en la Argentina.

Ante la consulta de si River fue perjudicado por el VAR, D’Onofrio dijo que acepta ‘las reglas del juego’, reiteró su apoyo a las decisiones de la terna arbitral y confirmó que no presentarán una queja formal.

‘Mi responsabilidad como presidente del club es respetar las reglas del juego. Acepto lo que haga el árbitro. Hay que dar vuelta la página y seguir adelante porque River tiene mucho por hacer. Eso sí, del lado del VAR, no puede ser que tarde seis o siete minutos. Enfría todo. No le echo la culpa a nadie, pero así no va, el fútbol es otra cosa’.