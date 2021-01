“La Bomba” coqueteó con otro reality desde el “Cantando”

14/01/2021 - 20:40 Pura Vida

“No sé, nunca vi el programa. Me enteré por mis seguidores porque en los vivos yo cocino y me dijeron que estaba en una lista para MasterChef, que yo de hecho no lo veía porque estaba en el Cantando”. Con esas palabras Gladys “La Bomba Tucumana” intentó explicarle a Ángel De Brito, conductor del reality Cantando 2020 la falsedad de los rumores que señalaban que ella había estado haciendo campaña para integrarse al certamen gastronómico de la competencia. “¿Pero estando en el Cantando estabas haciendo campaña para ir?”, le repreguntó con tono picante, Ángel. Y Gladys insistió: “No, yo no. Sí me enteré que estaba en una lista”.

La cantante tucumana estuve ausente durante algunas emisiones del Cantando 2020, el reality de El Trece, en el que conforma un dúo con su hijo Thiago, a raíz de haber dado positivo de coronavirus. Pero volvió y perdió contra Cachete Sierra, lo que le causó indignación a Gladys. “Igual hay cosas que a mí me parecen extremadamente injustas. Por ejemplo, que se haya quedado Cachete, que la gente que lo sigue lo haya elegido”, dijo en Los Ángeles a la Mañana. l