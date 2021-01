El "Pichi" Mercier acordó su salida de Mitre

25/01/2021 - 20:48 Deportivo

El mediocampista Juan "Pichi" Mercier dejará de ser futbolista de Mitre. El jugador rescinde su contrato que tenía vigente con la institución. Una baja importante para el plantel que se prepara para afrontar la temporada 2021 de la Primera Nacional.

De esta manera, será otra de las bajas del equipo ya que tampoco continuarán para el próximo torneo, el defensor Jorge Scolari y el volante Jonathan Duche. También se supo que no serán parte del plantel los jugadores Solohaga, Benavídez, Sabatini y Cortizo. No se descarta que haya más bajas en el equipo que dirige Darío Ortiz.

Mercier, ex Atlético Tucumán, San Martín, San Lorenzo, entre otros equipos, llegó para formar parte de este nuevo proceso que arrancó en el segundo semestre del 2020. Arrancó la pretemporada pero una lesión lo marginó. No estuvo en las mejores condiciones físicas y no sumó más de 65 minutos en dos encuentros con la camiseta del elenco aurinegro.