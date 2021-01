Se lesionó Cristian Ferreira y quedará al menos dos semanas sin preparación

26/01/2021 - 21:58 Mundo River

River Plate está con todas las pilas puestas de cara a los futuros compromisos y por la cabeza del entrenador Marcelo Gallardo pasa la idea de realizar una buena pretemporda que sirva para afrontar todo lo que vendrá en este 2021.

Y la práctica de ayer en el predio de Ezeiza tuvo una mala noticia. Se trata de la lesión que sufrió el volante Cristian Ferreira.

El pibe de 21 años sintió una molestia en el isquiotibial izquierdo en el entrenamiento y los estudios posteriores confirmaron que sufrió una pequeña distensión. De esta manera, la recuperación le demandará entre 10 y 15 días, por lo que resulta poco probable que Marcelo Gallardo pueda contar con el joven volante ofensivo de 21 años en el estreno de River en la temporada.

A Ferreira le realizaron una ecografía después del mediodía y, si bien existe la chance de que tenga una rápida evolución porque no se trata de una lesión severa, parece complicado que pueda estar en consideración de Gallardo a 14 días del debut en la Copa Argentina.

El volante es uno de los futbolistas de la cantera a los que Marcelo Gallardo espera poder hacer explotar a lo largo de este año. Es que si bien el cordobés jugó 45 partidos en la Primera de River, todavía no consiguió consolidarse ni mostrarse como el futbolista desequilibrante que el DT desea.

Incluso, desde que volvió el fútbol tras el parate a mediados de 2020, Ferreira acumuló 211 minutos en cancha en un total de 9 partidos jugados (5 por Copa Diego Maradona) y 4 por Libertadores).

Ahora bien, una complicación física en la antesala del inicio de una temporada en la que habrá cuatro focos de competencia abiertos (Libertadores, Copa Diego Maradona, Copa Argentina y Supercopa Argentina) le haría perder terreno. Es más, Ferreira ya acumula varias lesiones desde que subió a Primera: en 2019 sufrió una distensión en el ligamento interno de la rodilla derecha, a principios de 2020, un esguince de tobillo y en noviembre padeció un desgarro en el recto anterior de la pierna izquierda, la misma zona que se lesionó este martes.

Caso Palavecino

Por otro lado, el entrenador del Deportivo Cali de Colombia, Alfredo Arias, se mostró en contra de la posible partida del volante argentino Agustín Palavecino a la entidad del Millonario.

“Tiene lógica que River se interese en él, pero no esperábamos que fuera ahora que estaba en tratativas de renovación. Yo espero que no se vaya. He hablado con los dirigentes y les he pedido por favor que no se vaya. Pero si eso pasa y es conveniente para el club y para el jugador, yo siempre voy a desearles lo mejor a los futbolistas porque son lo más importante”, expresó el entrenador del elenco colombiano.

Luego agregó: “Hoy (por ayer) el presidente del club vino a la práctica para hablar con él y estuvieron reunidos. Seguramente todo esto que está explotando en los medios es porque tal vez ya están las tratativas”.