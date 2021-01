El regreso glorioso de Pedro Sicard a las telenovelas

28/01/2021 - 20:58 Pura Vida

El actor mexicano Pedro Sicard disfruta de su trabajo en “Te acuerdas de mí”, una historia de amor e intriga y ambición que marcó su regreso a las telenovelas con un gran papel como es el del detective Octavio Herrerías. El prestigioso intérprete es conocido por sus personajes en “La Usurpadora”, “Machos”, “Mujeres de negro”, “La candidata” y la adaptación de la novela argentina “Montecristo”, entre otros éxitos.

¿Cómo vive este re greso a las novelas, en tiempos de pandemia, con una historia poderosa como la de “Te acuerdas de mí”?

Estoy sumamente agradecido, en primer lugar, por tener trabajo en estos tiempos de pandemia cuando la mayoría de mis compañeros actores están sin trabajo. Entonces, me siento muy bendecido, agradecido. Regresar, después de un tiempo de no hacer novelas, estoy contento de nuevo. Te confieso que en un momento le llegué a hacer, no rechazo, pero sí como un cierto hartazgo del género y del ritmo de las novelas que, casi siempre, es tenso. Pues, ahorita, lo estoy disfrutando muchísimo (el retorno a las telenovelas con “Te acuerdas de mí”). Yo creo que tenemos en las manos una gran historia. Es un libro original de una novela turca (“Reina de la noche”) y han hecho la adaptación a México. Es una historia donde hay una sed de venganza, de muchos personajes que regresan del pasado a vengarse por una gran ambición. Son personajes que están llenos de ambición, de traiciones y eso hace como muy complicada la trama de la historia.

¿Qué busca Octavio Herrerías, el detective que usted compone?

Octavio Herrerías es un detective que es invitado por su mejor amigo, Juan, a que lo ayude en una investigación que realiza porque él no puede solo con tanta intriga que hay en la familia Cáceres. Alrededor de la familia Cáceres hay muchos secretos. Me invita porque yo tengo una conexión con el pasado de esa familia. Regreso para ayudarlo, y de pronto, las cosas se empiezan a complicar. Pero, básicamente, vengo a tratar de investigar, de resolver la problemática de lo que ocurre, de las transas, las corrupciones.

¿Ese pasado que tiene su personaje es con la familia de Pedro Cáceres o Vera Solís?

No te puedo contar porque sino vendo parte de la trama.

¿Cuál es su opinión sobre las narco novelas?

Creo que hay una saturación del público de este tipo de temáticas, del contenido de las narco novelas. En su momento, fue algo novedoso y reflejo de una realidad que estamos viviendo no solamente en México sino en muchas partes de Latinoamérica. En su momento, todo el mundo volteó a ver este tipo de novelas. Se abusó un poco y hay como una cierta saturación y mucha gente te lo dice: “Esta es la realidad, pero no quiero ver esa realidad, quiero que me cuentes algo de amor y soñar un poco”. La gente necesita otro tipo de contenidos como para desconectar de esta realidad tan terrible que vivimos en Latinoamérica. Entonces, hay una vuelta a las historias de amor. “Te acuerdas de mí” tiene, en segundo plano, este tema del crimen organizado, pero básicamente la historia es de amor.

Filmará en Argentina una serie para Netflix

Sicard confirmó a EL LIBRAL que este año vendrá a Buenos Aires para filmar “Cielo grande”, serie dirigida por Mauro Scandolari y emitida por Netflix. “Una vez que concluya con “Te acuerdas de mí” me enfocaré en el personaje que haré en “Cielo grande”, serie que filmaré con tu país (Argentina) bajo la dirección de Mauro Scandolari, el realizador de Rebelde way. Se la filmará en el Tigre y estaré entre cuatro a cinco meses trabajando en la Argentina. Antes de fin de año (2020) hicimos una reunión por Zoom. Ahorita, estoy esperando el libreto para empezar a estudiar ya desde aquí al personaje que haré. Estoy muy emocionado con este proyecto”, dijo a EL LIBERAL.

¿Cómo se siente ser parte de “Te acuerdas de mí” junto con actores de la talla de Fátima Molina y Gabriel Soto y la producción de Carmen Armendáriz?

Estoy muy agradecido con Carmen Armendáriz que me haya dado esta oportunidad al igual que el director, Francisco Franco, que ya llevan mucho tiempo trabajando en conjunto. Ellos han logrado reunir un elenco muy diverso, atractivo y poderoso. Hay un gran talento. Cada personaje está donde tiene que estar. Está compuesto por actores que son tanto de Televisa y de Azteca, como es mi caso, y por Fátima Molina que viene de hacer series y cine. Tiene una composición muy bonita este reparto. Es uno de los grandes atractivos que tiene esta historia para ser contada. Estoy muy contento de trabajar con este elenco.