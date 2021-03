Javo Rocha se radicará en Israel para estar con su familia y enseñar teatro

16/03/2021 - 15:01 Camerino

El actor santiagueño, Javo Rocha (Javier Mondschein), está en camino a Israel, país donde se radicará par empezar una nueva vida junto a dos de sus hermanos (Matías e Esteban) que viven en las ciudades de Raanana y en Guivataym, respectivamente.

La muerte de sus padres, Víctor Mondschein y Rosa Dargoltz, que vivían en Santiago, provocó en Javo un replanteamiento existencial que luego desembocó en su decisión de hacer “Aliá”. Según lo explicó el propio Javier a EL LIBERAL, “hacer Aliá es ascender a la tierra prometida. Mi aliá se llevó a cabo gracias a la Fundación Keren Leyedidut, que pagó mi pasaje, y a Sojnut, que es la agencia judía para Israel”.

“Quiero hacer mi vida en familia. Mi familia directa está en Israel. Me voy con ellos, a ser feliz con mi familia. No quiero más almorzar solo un domingo. Quiero compartir un asado con mis hermanos. La familia es el sostén emocional”, destacó el director y docente de teatro en su entrevista con EL LIBERAL.

"Me voy con una mano atrás y otra adelante, a una aventura que me va a rejuvenecer diez años. Es rejuvenecer en búsqueda de mi felicidad y contenidos. Empezar de nuevo es salir totalmente de mi zona de confort. En Buenos Aires, yo me sentía atrapado en mi zona de confort: todos los años en mi escuela de teatro, las mismas rutinas, las muestras anuales. Conocer un mundo nuevo me va a sacar de las rutinas", enfatizó.





¿Cuándo y por qué tomaste la decisión de hacer “Aliá”?

La decisión la tomé una noche de agosto del 2020. Fue una noche que tuve pesadillas y no podía dormir. Cuando empezó la cuarentena tuve que cerrar mi escuela presencial. Yo soy solo. Ahí me di cuenta que mi papá (Víctor Mondschein) murió hace cuatro años y que mi mamá (Rosa Dargoltz) falleció hace dos años. Esa noche de pesadillas, subí a la terraza del edificio donde vivía a Buenos Aires y hablé con mi mamá mirando al cielo y le dije “mamá me voy con mis hermanos, sé que eso te va a hacer inmensamente feliz, hago Aliá”. Hacer Aliá es cuando un judío se va a vivir a Israel. Al día siguiente se lo comuniqué a mis hermanos. Me di cuenta que el sostén emocional es la familia, y hoy mi familia está en Israel. Amo Argentina, jamás la olvidaré.





¿Es empezar de nuevo en todo?

Es arrancar de cero, una nueva vida. Voy a dar clases de actuación en español porque Israel tiene una comunidad hispanoparlante muy grande. Por esta crisis del coronavirus se viene una ola inmigratoria gigante de todo Latinoamérica. Y ese es mi público. Yo voy a dar clases de actuación en español, aunque no voy a apuntar sólo al nicho hispanoparlante. Quiero invitar a un traductor para dar las clases de actuación en español, inglés y hebreo. Estoy haciendo mis conexiones para comenzar a elaborar mi plan de enseñanza.





¿Cuál es la primera actividad que vas a realizar una vez que te instales en Israel?

Tengo que buscar con quien voy a vivir. Hay un plan que se llama 5 x 5 x 5. Durante cinco meses, cinco días a la semana y cinco horas por día yo tengo la obligación de estudiar el hebreo. Pero, previo a todo esto, ni bien llegue a Israel tengo que hacer el aislamiento de diez días en un hotel. Después iré a la casa de mi hermano Matías que vive en Raanana. Además, en Israel, tengo otro hermano, Esteban, que vive en Guivatayim. Todo será el inicio de un nuevo camino en mi vida. Mi padre falleció hace cuatro años y mi madre hace dos. Tengo un hermano casado (Matías) con tres hijos que vive en Ra’anana y otro (Esteban) que vive en Guivatayim. Mi otro hermano (Juan) vive en Paraguay.





RECOMENDACIONES Y MENSAJES

Luis Ventura, presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (Aptra), institución donde Javo tuvo a cargo la escuela de teatro, escribió una carta de recomendación donde destacó las cualidades profesionales de Rocha.

También recibió mensajes de aliento por la decisión que tomó, entre los que se destaca el saludo de Lilita Carrió, con un audio que Javo compartió con EL LIBERAL. “No sabes lo bien que la vas a pasar en la noche de Tel Aviv, donde son todos jóvenes y divinos. Te va a ir muy bien porque los israelíes aman el teatro. Hay tres lugares que yo amo: la ciudad de Yafo, Jerusalén y el Muro de los Lamentos. Déjale un beso mío, que yo amo al Muro más que a la vida”, le dijo Carrió al artista santiagueño.